Moncho Fernández arranca una nueva aventura de la mano del Monbus Obradoiro. El técnico ha renovado por dos campañas con el club compostelano y en el horizonte divisa la posibilidad de ser el primer entrenador en dirigir al club compostelano en Europa, en la que sería la temporada número 14 del preparador en el equipo santiagués.

¿Qué le inspiró para firmar de nuevo?

¿Qué me inspiró? Bueno, pues haber encontrado un punto de encuentro entre los objetivos del club y mis deseos. Ver que estábamos en la misma página. Luego, sobre todo, el hecho de seguir en mi casa, en el club de mis amores, pues lógicamente ayudó mucho.

Esta vez se tardó un poco más en oficializarse la renovación. ¿Tenían muchos puntos que aclarar sobre el nuevo proyecto?

Creo que la gran diferencia son los tiempos, porque ha habido un cambio en la dirección ejecutiva del club con la marcha de José Luis Mateo. Entonces, un trabajo que se empezaba a hacer con anterioridad, ahora se tuvo que posponer al acabar la liga. Lo que ahora parece más tardanza es simplemente que, digamos, las negociaciones, charlas, reuniones y demás se pospusieron hasta la llegada de nuevas personas en la dirección ejecutiva del club

Hablando de la marcha de José Luis Mateo, con el que formó un tándem muy positivo para el Obradoiro, ¿qué supone para usted la marcha de ese compañero en la dirección del equipo?

Si respondiera José te diría que no es un tándem, sino que ese vehículo tenía muchas ruedas. Lógicamente, el haber trabajado con una persona tan válida y tan capaz como José ha sido un honor para mí, porque aprendí mucho a su lado y ha sido un placer trabajar con él. Pero bueno, también lo que me queda es que ahora, tras ser mi jefe y compañero, se convierte en mi amigo. Han sido años magníficos y ha sido estupendo haber podido trabajar con él.

En esta renovación firma por dos años, con lo que hará 15 temporadas en el Obradoiro, que es algo prácticamente inédito. ¿Qué supone para usted mirar atrás y ver qué va a cumplir 15 temporadas con el mismo club?

Como me conoces ya bastante, sabes que en mi cabeza está la catorce, que es la que toca. Y no soy mucho de mirar atrás, supongo que algún día cuando me retire lo haré. Ahora toca única y exclusivamente mirar hacia adelante y tenemos mucho trabajo por delante, valga la redundancia. El tiempo de reflexiones y de nostalgias ya vendrá, pero ahora mismo no.

¿Ha tenido otras ofertas?

Lógicamente, lo primero es escuchar a mi club y hasta que no solucionara la situación con el Obradoiro mi mente no estaba en otro lado. Como todos, tengo una persona que se encarga de mis asuntos profesionales y supongo que él estaría haciendo su trabajo. Pero tanto para él como para mí, nuestra prioridad era solucionar la situación en el Obradoiro y después tomar las decisiones pertinentes. Como la situación con Obradoiro ha llegado a buen puerto, ahí se ha quedado.

Llegó un nuevo responsable para la dirección deportiva, Eduardo Pascual. ¿Qué le convenció de su proyecto para renovar con el Obradoiro?

No es ni el proyecto de Moncho, ni el de Eduardo, ni era el tándem José-Moncho. El Obradoiro es un proyecto con mayúsculas y global. Lo que me convence es ese proyecto global, con todo lo que ello implica y todo lo que tiene alrededor. Eduardo y yo somos dos piezas más, lógicamente en puestos relevantes, como es el director deportivo y el entrenador. Pero todo el conjunto, el cuerpo técnico, toda la estructura del club, todo lo que significa el equipo en la ciudad y demás, eso es lo que hace el proyecto que me ha convencido.

El propio Pascual habló de ir a Europa. ¿Qué opina de esta posibilidad? ¿Le ilusiona?

Haber acabado en la posición que hemos acabado, en el puesto número once, nos puede llevar a habernos ganado el derecho a ser invitados a participar en la previa de la Basketball Champions League. El club está trabajando en eso y por supuesto que me hace muchísima ilusión poder ser el entrenador que dirige el primer partido europeo de la historia del Obradoiro.

Prácticamente lo ha hecho todo en el Obradoiro. ¿Retos como el de Europa renuevan las ganas de seguir aquí, de seguir sumando páginas en la historia del club y en las suyas?

Claro, lógicamente me ilusiona mucho seguir sumando páginas, como bien dices, en la historia de este club. Mis compañeros de travesía y yo, por usar el simil náutico. Eso por supuesto, porque no solo es un club en el que hay mucho tiempo, sino que es el club de mi ciudad y somos conscientes de que vivimos una rara avis en el mundo del deporte. Pero te puedo garantizar que la ilusión es constante porque aquí, si echamos la vista atrás, vemos como hemos crecido, como ha ido el club madurando y asentándose en la liga. Pensar en su día cuando subimos, en que ser un club que no bajara a la primera era un reto y hemos conseguido que el Obradoro se haya convertido en el equipo gallego que lleva más temporadas consecutivas en Liga Endesa. Por lo tanto, seguir sumando páginas en esos pequeños retos y formar parte de la historia de este club que tiene más de 50 años, lógicamente, es motivo de ilusión.

En caso de darse la opción europea, hará falta una plantilla más larga para participar en dos competiciones y Raúl López, presidente del club, mencionó que el presupuesto sería un poco más grande y que, como siempre, van a tener que hacer milagros. ¿Cree que requerirán que los milagros sean más grandes en esa situación?

De lo que estoy convencido es de que intentaremos hacer la plantilla más competitiva para afrontar los retos que aparezcan en nuestro camino en la Liga Endesa y si tenemos la opción de jugar esa competición, pues también. Pero sabiendo, como siempre, cuál es nuestra realidad, en los deportivo y lo económico, para hacer desde ahí el equipo más competitivo posible. Lo que pasa es que ahora mismo los plazos son construir un equipo, es decir, el camino que nos queda por delante es arduo y largo, y el tiempo de valoraciones llegará más adelante.

¿Ya ha hablado con Eduardo Pascual de qué jugadores le gustaría renovar, a cuales introducir en el derecho de tanteo o de fichajes?

Nos hemos reunido, como no podía ser de otra forma, pero la tendencia o la creencia de todo el mundo a poner nombres y apellidos, que es algo muy lógico, digamos que desde el punto de vista profesional no funciona así. Lo primero que tienes que hacer es ver un perfil general, elegir perfiles que puedan ser y luego intentar ponerle nombres y apellidos a esos perfiles que entren dentro de tus objetivos deportivos, de tus capacidades económicas. Luego, como sabes mi renovación se ha confirmado ayer, hemos trabajado hoy (refiriéndose al viernes) pero nos quedan días por delante para tomar otro tipo de decisiones a las que te referías. Tanteos, continuidades, etc.

¿Valora la posibilidad de seguir contando jugadores de la cantera?

Claro, la cantera es un valor muy importante. Sabemos de la dificultad y del nivel que hay que tener para poder jugar la Liga Endesa. A veces creo que no perdemos el norte, sino que nos olvidamos por un momento de que es una liga de máximo nivel, por lo tanto requiere un nivel técnico, físico y táctico altísimo. Pero sin duda en el segundo equipo y en todo lo que es la base, ellos van dando pasos hacia adelante. Este año ha sido en el que más han participado los jugadores de la cantera y más nos han ayudado, y esa tiene que ser una línea continuista.

Después de confirmarse su renovación, ¿cómo sintió el cariño del obradoirismo?

Me emociona, me alegra y me responsabiliza, porque quiero devolverles todo ese cariño con alegrías en la pista, con que el equipo cumpla sus objetivos. Pero te mentiría si no te dijera que me hacen muy feliz todas esas muestras de apoyo y cariño, pero ahora hay que devolverlo con trabajo y resultados.

¿Cuántas personas cree que “infartaron” con el vídeo en el que al principio anunciaba que te ibas para, finalmente, anunciar tu renovación?

Eso tienes que preguntárselo a las autoras del vídeo, en este caso al departamento de media, prensa y comunicación del club. Lo que ha quedado claro es que soy muy mal actor (risas).