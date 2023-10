“La vida es mucho más que el tenis. Me he dado cuenta que hay otras cosas, hay algo más y es bueno saberlo. De momento, ni pienso en volver al tenis”, explicaba Garbiñe Muguruza este lunes en la tercera edición de ‘La Dona a l'Esport Woman-Sport’ celebrados en Barcelona y donde recibió el premio al Talento deportivo.

Clasificada en el puesto 1061, cumplidos los 30 años (8 de octubre) y nueve meses después de jugar su último partido en el torneo de Lyon, cuando perdió con la checa Linda Novoska (6-1, 6-4), la exnúmero 1 asegura que no encuentra a faltar la competición y que tampoco tiene fecha para volver a jugar. “Cuando sienta echar de menos la competición, echar de menos sacar el puño, de querer entrenar, de querer tener esa disciplina de vida, entonces, cuando lo eche de menos, entonces volveré a jugar”, decía en la gala.

Muguruza anunció su retirada temporal el pasado mes de abril, antes de iniciar la temporada de tierra en el Masters 1.000 de Madrid. "Hola chicos, qué hay de nuevo. Pasar tiempo con la familia y los amigos ha sido realmente saludable e increíble, así que voy a alargar este periodo hasta el verano... me perderé la temporada de tierra batida y hierba. Gracias por todos los mensajes encantadores y os mantengo al tanto", dijo en un mensaje en Instragram.

"Debía tomarme un respiro y recuperar todas las cosas que me he perdido durante tantos años de carrera deportiva”

“Debía tomarme un respiro y recuperar todas las cosas que me he perdido durante tantos años de carrera deportiva”, decía en mayo cuando hizo oficial su compromiso con Arthur Borges para anunciar su boda en 2024, en una entrevista en exclusiva a la revista Hola. “Nos gustaría que fuera el año que viene, en verano, cerca de la playa y en España, porque es el lugar que más nos une”, decía la tenista que conoció a su prometido hace dos años en Nueva York, paseando por la calle, mientras estaba disputando el US Open. “Fue un flechazo a primera vista”, desvelaba.

Decisión muy meditada

Su decisión de parar fue más meditada y una cuestión de salud mental. Muguruza se sentía vacía cada vez que entraba en una pista de tenis los últimos meses y acumulaba una derrota tras otra. “Estoy viviendo este parón de manera muy feliz, ya que era algo que mi cuerpo y mi mente necesitaban, así que estoy disfrutando mucho de estos momentos, explica la tenista hispanovenezolana en una reciente entrevista a la revista Women’s Health.

Muguruza asegura que es “muy feliz” en esta nueva vida para ella que empuñó su primera raqueta a los tres años y que, desde los 10, vivió dedicada totalmente a convertirse en una tenista profesional en Barcelona, en la academia del padre de Sergi Bruguera, lejos de su familia, en Caracas. “He sido valiente al parar, algo que me costó mucho, así que estoy feliz. No tengo fecha de vuelta. No es un adiós definitivo, sino un año sabático. No echo de menos la competición, ganar sí. Pero quiero descansar”, decía tras recibir la medalla de oro al Mérito Deportivo en el Club Tenis Chamartín, en Madrid.

Zumba y familia

En su plan de desintoxicación tenística Muguruza ha optado por otras actividades físicas, lejos de la rutina de los entrenamientos del tenis. “Mi plan ahora mismo es estar con los míos, recuperar tiempo perdido... No veo más allá de lo que estoy haciendo hoy, mañana y esta semana” explica la hispanovenezolana que va al gimnasio regularmente y que le encanta "hacer entrenamiento de pesas, completar mi parte de cardio con zumba, clases de pilates, de yoga, de boxeo... Aprovecho para hacer todas esas cosas que cuando estaba entrenando para el tenis, no me daba el tiempo" , valoraba la tenista tras participar en la pasada edición de la ZIN Academy by Zumba, en Málaga.

Campeona de Roland Garros (2016), Wimbledon (2017), donde venció en las finales a Serena Williams y a Venus Williams, respectivamente, además de ganar La Finales de la WTA en 2021, entre los 10 títulos conquistados en su carrera en 687 partidos disputados (449 victorias), acumulando cerca de 25 millones de dólares solo en premios en el circuito, Muguruza evita pensar en su posible retorno al circuito. “No me quiero plantear una fecha porque entonces no descansas mentalmente. Quiero estar tranquila y volver cuando realmente tenga ganas”.