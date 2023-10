El Compos y el CD Tenerife siguen sin llegar a un acuerdo sobre el horario en el que debe disputarse su partido de la primera ronda de la Copa del Rey. Tras ser emparejados el martes en el sorteo organizado por la RFEF, el club santiagués propuso que el encuentro se dispute el miércoles 1 de noviembre, coincidiendo así con el festivo del Día de los Difuntos, a las 17.00 horas. De esta forma su afición, la local, tendría más facilidades para acudir al Vero Boquete. Además, se aprovecharía la luz natural, algo imprescindible pues el estadio de San Lázaro cuenta actualmente con problemas lumínicos.

Sin embargo, el Tenerife solicitó que el encuentro se jugase el día anterior, el martes 30 de octubre, a las 21.00h, algo que perjudicaría notablemente al público. Especialmente, porque a tales horas el Vero Boquete no dispone de suficiente iluminación y habría que trasladar el partido a otro estadio.

Desde la peña compostelanista Fonte Sequelo, Santiago asegura que “lo ideal es que se juegue el día festivo, el 1 de noviembre”. Entiende que el CD Tenerife, a la hora de cuadrar vuelos y estancias, pueda preferir otra fecha, pero cree que lo más razonable es beneficiar la asistencia de público. “Si llegan el día anterior pueden quedarse en la ciudad”, comenta.

Además, respecto a la hora del partido, cree que “jugar a las 17.00h es una buena hora, no le generaría problemas a la afición”, mientras la opción de jugar a las 12.00 horas no le parece viable: “en un festivo como el de los Difuntos... no es el día para jugar por la mañana”.

Respecto a los problemas lumínicos, espera que se solucionen pronto. “Con los nuevos paneles electrónicos, de noche se deslumbra a los asistentes de Tribuna. Sin las torretas habría que rodear el campo con luces, pero aunque la solución parece sencilla el gasto puede ser elevado para el Concello”, señala.

Desde la peña Os Dous, Paco Puñal comparte la visión de Santiago sobre le fecha más beneficiosa: “Lo mejor es el miércoles. El martes, aunque al día siguiente sea festivo, para muchos trabajadores sería peor. Además, a las 21.00h de la noche en octubre o noviembre las condiciones serán mucho peores que por la tarde. Estar hasta las 23:00h con lluvia y con el frío que hace en San Lázaro es duro, y ya si hubiese prórroga...”, comenta Paco.

Por ello, considera también que la mejor opción es la planteada por el Compostela y espera que no se baraje la posibilidad de jugar por la mañana: “En alguna ocasión ya hemos protestado por jugar un domingo a las 12.00h, que metan también la Copa del Rey en horario de mañana era lo que nos faltaba”, señala irónicamente, asegurando acto seguido que “la gente no estaría nada contenta”.

Respecto al tema lumínico, cree que jugando a las 17.00h “también podría faltar visibilidad en la segunda parte o en los últimos minutos si no hace buen día”, pero tiene claro que es una opción mucho más razonable que a las 21.00h, cuando el problema estaría asegurado desde el principio.

Además, otro factor que dificultaría el uso de la fecha solicitada por el Tenerife es el calendario del Compos. Mientras el club isleño juega el sábado 28 de octubre y el sábado 4 de noviembre, pudiendo descansar al menos dos días enteros entre cada partido independientemente del horario del de Copa del Rey, el Compos recibirá al Valladolid Promesas el domingo 29 de octubre (a las 16.45 horas). De esta forma, si la eliminatoria ante el Tenerife se fijase en el martes, la esedé tan sólo tendría un día de descanso entre un encuentro de vital importancia, el de Liga, y el de Copa, que genera gran expectación.