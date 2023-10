Michel Alonso ha sido presentado como nuevo entrenador de la SD Compostela. Tras firmar su contrato en la jornada de este miércoles, el técnico ferrolano dirigió este jueves su primera sesión con el equipo en el Campo de Peleteiro, a consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Fue presentado posteriormente ante los medios de comunicación.

Acompañado por Miguel Fernández, director de marketing, Míchel destacó la ilusión que tiene por este proyecto y su espíritu de trabajar duro para cambiar el bagaje del equipo, lo cual pasa por ganar este domingo.

El preparador comenzó dando las gracias al club por su llegada: “Agradecer al Compostela esta oportunidad. Soy gallego, aunque estuve fuera de Galicia entrenando estos años. Cuando recibí la llamada, aunque ya pasaron muchos años, recordé mi época de hacer el curso de entrenador aquí”.

“Entrenar al Compostela, para una persona de la tierra, no es cualquier cosa. Cuando me llamaron, lo tomé con mucha ilusión, porque como entrenador siempre quieres estar en clubes como este. Ahora le toca estar en una categoría más baja de lo que es este club, por lo que aquí estamos todos para revertir esta situación y tirar para arriba con la máxima ilusión”, añadía.

Comienza el trabajo

Para ello, el preparador se marca “a corto plazo” la tarea de “levantar a la gente, que la encontré bien, receptiva y dolida”. “En esta situación, con un cese de un entrenador, hay mucha gente dolida. Los jugadores están responsabilizados y con ganas de revertir esta situación, de la cual también son partícipes. Desde aquí, pido a la gente que nos animen, porque cuando estás mal es lo que precisas. Me gustaría aprovechar para pedir su apoyo a los jugadores, de la misma manera que nosotros sabemos que le tenemos que dar a la afición motivos para que nos sigan apoyando”, apuntaba.

Llega a un vestuario con caras que le suenan: “Conozco a los jugadores a nivel individual muy bien, incluso a cuatro de ellos ya los entrené, y el margen de mejora es muy grande. Tenemos que ir primero a las cabezas, saber cómo están, porque no todos van a estar igual. Y en todo caso, lo vemos todos, el margen de mejora es mucho y la responsabilidad de todos para salir ya de esta situación, también es mucha. Lo inmediato es ganar un partido y no tenemos que esperar mucho para empezar a curarnos. El domingo ya tenemos una oportunidad”.

Para el partido de este domingo aportará “un matiz, para eso estoy, tengo que meterle matices, pero tengo que ser coherente”. “Hay pocos entrenamientos. Hoy pudimos hacer un entrenamiento en tiempo y en intensidad amplio, pero mañana y pasado será menos, porque el partido está muy cerca. Se verá mi forma de hacer las cosas, siendo coherente con lo que conozco, para que el domingo el equipo compita bien y gane el partido”, explicaba.

Míchel afirmó estar “muy ilusionado, muy contento de estar aquí, con muchas ganas y sé lo que significa defender este escudo. Es un reto importante para mí, muy importante, y estoy muy ilusionado porque sé perfectamente a dónde vengo. Estoy con todas las ganas, tanto yo como Álvaro (Cano)”.

También dio agradecimientos a quienes le facilitaron su labor este jueves: “Me gustaría recordar a Antón Permuy y a Dani Gesto que estuvieron hoy en el entrenamiento, que ayer me ayudaron mucho a aterrizar y que, además, lo están haciendo muy bien con los juveniles. Estoy encantado. Llevo aquí nada de tiempo y parece que llevo un año. Estoy muy contento”.

El técnico explicó su idea ante el Torrelavega, dejando claro que “si empiezas por el ataque, hay que pensar al momento qué haces después para defender, y al revés, esto es un todo”. “No soy un cirujano que toca una pieza y ya está. Tengo que tocar todo, estos días con cuidado, sabiendo que no puedo meter mucha información a los jugadores. Ellos quieren tener herramientas y saber cómo vamos a afrontar el partido del domingo. Tenemos tres días y sé por dónde tengo que ir”.

Ahora buscará los 3 puntos para animar a su público para que acudan a San Lázaro en el próximo choque en casa: “Tenemos que ir a lo inmediato. Tenemos un partido el domingo, que es fuera de casa y si conseguimos los tres puntos, para la semana la gente vendrá más animada y ya sería otra historia”.

“Pido apoyo a la gente, pero soy consciente de que a la gente también hay que darle. Desde el primer momento, que la gente se vaya orgullosa de su equipo. Que se vea un equipo que pelea, que lucha, que trabaja, que disputa y que juega bien, para que la gente esté muy orgullosa y nos apoye”, comentaba.

Lo que fue y será

Míchel apunto a que quiere ser “muy respetuoso con lo anterior, porque entiendo que hubo un trabajo, pero no salieron las cosas. A partir de ahí, de alguna manera, no voy a tener nada en cuenta lo que se hacía, porque tengo mi forma de hacer las cosas y quiero poco a poco irlas plasmando. Evidentemente, para algunas voy a necesitar más tiempo, por lo que para esta semana tengo que decir pocas cosas, pero que la gente sepa por donde tenemos que ir. En todo caso, me apoyaré en comportamientos del equipo que vea estos días entrenando, porque hay cosas que ya hacen bien”.

A la gran pregunta del objetivo del ascenso, el técnico escapó a apuntar directamente en esa línea y apuesta por ganarse el derecho a hacerlo más adelante: “Ahora mismo, lo inmediato es ganar un partido. Espero que lo próximo sea ser lo que tenemos que ser. Ahora mismo, hablar de playoff es meternos una presión que no nos conviene, pero espero que nos lo volvamos a ganar pronto para hablar del objetivo de principio de temporada".