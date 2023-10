La primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Tailandia, que completará el triple iniciado en Indonesia y seguido en Australia, ha vuelto a demostrar que las fuerzas siguen intactas en la persona del madrileño Jorge Martín (Ducati, 1.29.826 minutos), que de no haberse caído en Mandalika cuando llevaba más de tres segundos de ventaja sobre el catalán Maverick Viñales (Aprilia) y no haberse equivocado gravemente en la elección del neumático trasero en Phillip Island (escogió el blando y se quedó sin rueda a cuatro vueltas del final, siendo atrapado por sus perseguidores), en estos momentos sería el claro favorito al título, con un puñado de puntos más que el campeón italiano 'Pecco' Bagania, el jefe de filas de la fábrica italiana de Borgo Panigale.

'Martinator', que para muchos de sus colegas, especialmente para su amigo Aleix Espargaró (Aprilia) y el campeonísimo Marc Márquez (Honda) sigue siendo favorito al cetro mundial "porque no deja de ser el más rápido, desde el primer día, en todos los circuitos", ha vuelto a conseguir hoy el mejor crono tras las dos primeras sesiones de la cita tailandesa. "Llevo diciéndolo todo el año y así seguiré, no tengo por qué cambiar nada pues sigo cómodo sobre la moto desde el minuto uno que llegamos al circuito de turno. Eso sí, lo que he aprendido es que, ahora, llevaré la misma rueda que lleve 'Pecco' (Bagnaia), incluso si el monta neumático de lluvia en una pista seca. No quiero volver a equivocarme nunca más, aunque no será fácil cumplir esa promesa", señaló Martín, que afronta el final del triplete a 27 puntos del campeón, cuando aún restan cuatro grandes premios (Tailandia, Malasia, Catar y Valencia), es decir, 148 puntos.

Otro mal día de Márquez

Martin ha vuelto a estar hoy, en Buriram, espectacular, caída incluida. El muchacho de San Sebastáin de los Reyes ha vuelto a ser el más rápido y, desde luego, no parece ni física ni mentalmente afectado por sus dos tropiezos últimos, consiguiendo el mejor crono de la jornada. Es más, distanciando, de nuevo a Bagnaia (Ducati, a 0.243 segundos del madrileño, que se ha clasificado, sí, directamente para la Q2 de mañana (cosa que no ha conseguido Marc Márquez, 11º, a 0.369 de 'Martinator'), pero que ha quedado séptimo en la clasificación de los dos ensayos juntos.

“Estoy algo inquieto por la caída”, comentó Martín al termino de los ensayos, “porque no acabo de entender el motivo de la caía, ni fue una frenada extrema ni iba pasado de vueltas. Aquí, los dos neumáticos caen una barbaridad, sobre todo comparados con Phillip Island, así que mañana (sábado) deberemos estudiar bien qué ocurre con esas gomas y no volver equivocarnos. Desde luego, me veo mejor para la carrera al ‘sprint’ del sábado (10.00 horas, DAZN), que para el gran premio puro del domingo (09.00 horas DAZN)”.

Los 10 que han conseguido clasificarse directamente para la Q2 han sido Martín Maverick Viñales (Aprilia), que sigue brillando los viernes pero fallando sábados y domingo, Aleix Espargaró (Aprilia), Johann Zarco (Ducati), al que parece haberle sentado de maravilla su primera victoria en MotoGP, en Australia, Luca Marini (Ducati), Marco Bezzecchi (Ducati), el propio Bagnaia, Fabio Quartararo (Yamaha), Brad Binder (KTM) y Augusto Fernández (GasGas), que sigue brillando a gran altura como novato.