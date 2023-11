Ahora, el carrilero balear está siendo un jugador clave en la ‘esedé’ y afronta el reto de lograr un nuevo ascenso, en este caso, a Primera Federación.

El año pasado conseguiste el ascenso a Segunda División con el Racing de Ferrol y seguro que tuviste opciones de jugar en una categoría superior. ¿Qué te hizo decidirte por el Compos?

Pues mira, te voy a ser muy sincero. La temporada pasada no tuve muchos minutos, venía de una temporada de no jugar prácticamente nada. No quería esperar a que me saliera un Primera RFEF, me salió la opción del Compostela y no me lo pensé. En una semana ya hablé con Casti y ya había firmado.

¿Y cómo está siendo la adaptación a la ciudad? ¿Qué te gusta de Santiago?

No, a ver, yo estoy viviendo en Ferrol. Estoy yendo y viniendo todos los días. Tengo la novia allí, que tiene el trabajo allí y voy todos los días y vuelvo en coche. He estado mucho por Santiago, muchos días me quedo a comer, a dar paseos por la ciudad y la verdad que me gusta mucho. Lo que pasa es que este último mes está muy jodido el tema de la lluvia, llueve mucho. Sí que he hecho planes, por el centro, por el casco antiguo, por Santiago en general... Pero bueno, sí que estoy viviendo en Ferrol y voy y vengo.

¿Y la adaptación al club?¿Tenías alguna referencia?

La referencia que tenía del club era muy buena por Joselu, que jugó aquí muchos años. Él me dio muy buenas referencias del club. Y a toda la gente que pregunté, que conocía al club, me habló muy bien del Compos, que es un proyecto que tarde o temprano pues va a estar en Primera RFEF mínimo, a ver si se puede estar a más arriba.

¿Cómo es tu relación con los compañeros?¿Te llevas especialmente bien con alguno?

Bueno, con todos. Yo soy muy extrovertido y la verdad que hablo con todo el mundo. Me he encontrado con un vestuario muy sano, con gente que lleva años aquí, que quiere mucho al club, que son muy buenas personas y muy buenos futbolistas. Y estoy muy a gusto en el vestuario con mis compañeros, no tengo ningún compañero predirecto. La verdad es que me llevo con todos.

La temporada no empezó tan bien como se esperaba. ¿Cómo vivisteis esas semanas?

Sí que es cierto que nos costó un poco arrancar al principio de temporada. Creo que tampoco tuvimos mucha suerte, no nos acompañó ni la suerte ni ciertas cosas que a veces en el fútbol existen. Pero bueno, creo que desde hace unas semanas, sobre todo producto del cambio de entrenador a lo mejor, el equipo está dando un paso adelante, los jugadores hemos dado un paso adelante y creo que estamos en la línea o en la dinámica para poder empezar a escalar posiciones.

Tras la derrota ante el Vilalbés en casa se produjeron muchos cambios. ¿Cómo te sentiste aquel día?

La verdad es que jodido, porque he vivido personalmente muy pocas veces que echen a un entrenador cuando yo participaba en el equipo, y al final como futbolista, o al menos yo en este caso, me sentí bastante culpable, o nos sentimos culpables de lo que pasó. Al final los que jugamos somos los jugadores. Refiriéndome a Manel, pues para mí es un gran entrenador y una gran persona, pero a veces las cosas no salen y no salieron. Y con Casti me supo mal porque fue la persona que confió en mí para firmar en este proyecto. Entonces, la verdad es que fue un día muy jodido, muy raro y triste. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas.

¿Qué crees que le faltó al equipo durante la etapa de Manel?

No sé, creo que nos perjudicó a nivel grupal las dos derrotas seguidas en casa. Zamora y Orense creo que nos hicieron mucho daño, que fueron bastante inmerecidas. Yo creo que Manel no tuvo esa pizca de suerte que necesita un entrenador. Pero bueno, ahora sí que es cierto que hemos cambiado un poco el sistema, las ideas son más claras y creo que estamos en el buen camino.

Con la llegada de Míchel se vio un cambio radical en muy poco tiempo. ¿Qué teclas tocó para ello?

No sé cómo decirlo, sí que es cierto que estamos jugando mucho más, no tanto a lo mejor de tener esa posesión, sino que estamos siendo mucho más verticales, que al final en esta categoría si tienes un juego vertical y en las áreas dominas creo que es la clave. Desde la llegada de Míchel estas dos cosas las estamos teniendo casi en todos los partidos, excepto el último partido en Langreo, pero en los demás partidos hemos sido muy verticales y dominadores en las áreas y eso es clave.

¿Fue más importante el cambio en lo futbolístico o en lo anímico?

Puede ser que todo influyera un poco, sobre todo el tema anímico. Veníamos de derrotas, veíamos que eso era difícil de levantar y creo que el cambio de entrenador hizo bien en ese sentido para limpiar las cabezas, hacer un reset y empezar de nuevo.

Uno de los primeros cambios que instauró Míchel fue utilizar el sistema de tres centrales. ¿Crees que te beneficia?

Míchel, por lo que voy conociendo aunque ya lo conocía de hace años como entrenador, sé que no se amolda a un sistema, es probable que vaya cambiando, depende de las necesidades del equipo, entonces a mí me encanta. Me gusta mucho particularmente jugar con carrileros porque me da para atacar y me da para defender, pero bueno, con este sistema yo jugué hace unos años con el Racing de Ferrol, en Cornellá hace mucho tiempo y la verdad que me siento a gusto.

En temporadas anteriores jugaste de extremo, con Manel de lateral y ahora de carrilero. ¿En qué posición te sientes más cómodo?

Yo quiero jugar. De lateral sí que es cierto que a lo mejor es la posición en la que más débil me noto. No he hecho malas actuaciones tampoco, pero creo que de carrilero o extremo, pues son posiciones en las que puedo dar más de mí.

Desde fuera, da la sensación de que juegues donde juegues siempre tienes un punto más de físico que los demás. ¿Tienes la misma sensación?

Sí, a ver, es una de mis virtudes, digamos, hacer ese trabajo. Al final con el balón... bueno, malo no soy, pero tampoco soy un virtuoso como Jordan o como jugadores que tienen mucha calidad. Yo soy un jugador de otro estilo de fútbol, pero físicamente estoy muy bien, me encuentro muy bien. De hecho, no me he perdido ningún entrenamiento la temporada. Siempre he estado ahí con mis 33 años, que bueno, joven no soy, y me siento muy bien. La verdad es que estas victorias nos han venido bien para coger mucha confianza.

¿Crees que se nota, en este aspecto, venir de una categoría superior?

No te sabría decir, pero sí que es cierto que tampoco me estoy encontrando en mi mejor momento físico, Me refiero a que puedo estar mejor físicamente y hacer aún más esfuerzos de alta intensidad, pero bueno, no te sabría decir el motivo.

Esta semana toca jugar en Guijuelo, un campo difícil. ¿Es el momento de asaltar el play-off?

Ojalá así sea. Hay que ser conscientes de que vamos a un campo sintético, relativamente pequeño, es un fútbol distinto al que venimos jugando en San Lázaro. Tenemos que ponernos las botas y el mono de trabajo y ser conscientes de a donde vamos. Contra un equipo con jugadores veteranos buenos y siendo conscientes de que vamos a un campo difícil, pero creo que somos capaces de ganar perfectamente. Algo que tenemos que marcarnos son los objetivos a corto plazo, partido a partido. Creo que si estamos en este nivel pronto vamos a estar en la zona que queremos estar.

Y pensando a largo plazo, ¿el objetivo sigue siendo el ascenso directo?

No hay que descartar nada, pero bueno, a mí nunca me gustó coger esa vitola de campeones. Creo que no es positivo, que lo que hay que hacer es trabajar semana tras semana. Luego las categorías y los partidos son muy difíciles. Hemos perdido muchos partidos ya, tenemos que pegar una buena remontada para estar arriba. Hay que ir tranquilos, conscientes de que cada semana nos jugamos tres puntos vitales y a partir de aquí cuando lleguemos a abril, marzo... pues ya veremos hasta donde somos capaces de llegar.