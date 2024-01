Fernando Zurbriggen (Santa Fe, Argentina, 1997) está afrontando una temporada en la que arrancó como segundo base del Monbus Obradoiro y tras la ‘escapada’ de Eric Washington asumió la titularidad. El argentino viene de un verano en el que ha cambiado su físico y continúa realizando trabajos extra para continuar evolucionando en el aspecto técnico-táctico para contribuir al equipo compostelano y escalar puestos en la clasificación.

¿Cómo afrontan el próximo encuentro?

Lo afrontamos teniendo en cuenta, primero, el partido anterior que tuvimos acá en casa, que hay muchas cosas que hicimos bien y que se pueden repetir. También considerando el proceso en el cual está el equipo, en el que estamos necesitando una victoria y vamos a ir con ese ímpetu.

¿Comienzan a sentir la necesidad de ganar?

Sí. La presión suele ser un factor externo en los equipos, pero hay que ser honestos y estamos necesitados de victorias, así que también somos realista. Hemos perdido contra grandes equipos en los últimos partidos. Es parte del deporte profesional y algo con lo que tenemos que convivir.

Ahora vienen otros tres equipos bastante difíciles. ¿Qué hay que hacer muy bien para poder ganar?

Tenemos que ser capaces de luchar los 40 minutos. Estamos haciendo grandes partidos de 36 o 37 minutos, pero siempre tenemos unos 2 o 3 minutos que son una brecha, que después nos hace o remar desde abajo o que nos recuperen todo el trabajo hecho en el partido. Si podemos sostener el juego los 40 minutos lo vamos a conseguir.

Somos el mismo equipo que ha ganado el derbi, a Baskonia y a Tenerife afuera

¿Qué cree que les pasa en esos finales de partido?¿Son nervios o es más por el poder cerrar la victoria?

Durante toda la temporada los equipos tienen semanas buenas y semanas malas. Creo que a nosotros nos ha tocado este bache. Toca volver a creer y tener fe en que somos el mismo equipo que ha ganado el derbi, que ha ganado a Baskonia y que le ha ganado a Tenerife afuera. Somos los mismos jugadores. No hay que inventar nada, hay que seguir creyendo y las cosas van a terminar saliendo.

En relación a la victoria contra el Baskonia, al que os enfrentais ahora, ¿cúal cree que fue la clave y qué cree que les hará falta ahora?

Yendo a lo deportivo estrictamente, creo que para nosotros ese partido fue uno de los mejores en porcentaje de tiro a 3 puntos. Dentro de lo que es el plano del juego, es algo que en los últimos partidos no se nos está dando. Te repito, creer y tener la suficiente persistencia y el carácter para sobreponerse a esta mala racha, a esta laguna de efectividad que estamos teniendo.

Cuando sale Eric Washington del equipo y ocupas su lugar. ¿Cómo recibió el tener que asumir ese rol?

Como todos los desafíos, siempre con ilusión. Es cierto que he tenido muy buenos partidos y hay encuentros en los que me queda la sensación de que podría haber aportado un poco más. Pero la realidad es que estoy contento y tranquilo con mi trabajo. Me puede salir bien o me puede salir mal, pero la entrega es algo seguro. Al final, estoy convencido de que cada partido me va a salir bien, por más de que después no resulte. Y después de tantos años en el equipo, pude empezar a tener continuidad de minutos y ver realmente que puedo jugar.

El club confirma que está buscando un base más. Se fue Washington que quizás era un perfil más anotador. ¿Qué perfil cree que les vendría bien para apuntalar al equipo?

La verdad que eso no te lo podría decir porque supongo que estará la dirigencia trabajando en ello. Lo que sí te puedo decir es que el equipo perdió a Washington en la quinta o sexta fecha. No es algo que nos faltó en los últimos cuatro partidos que no ganamos. Creo que independientemente de si se quiere añadir gente para sumar al equipo y para estar más cerca o creer que vamos a estar más cerca de la victoria, también hay que seguir trabajando los que estamos acá por intentar suplir estas falencias que tenemos o que se cree que se tienen.

Al acabar la pasada temporada pude entrevistarlo y me dijo que iba a buscar una evolución física y en su juego que ya se aprecia, con mayor madurez. ¿Cómo fue ese proceso?¿Lo nota en el campo?

Sí. Fue muy acompañado lo físico con lo mental. También se tiene que dar la oportunidad de demostrarlo en la cancha. Es un proceso muy estresante, no solo desde lo que es la dieta, sino a la hora de afrontar la técnica individual y el trabajo semana a semana. Trabajo tres días a la semana técnica individual y eso es una carga extra que le meto al cuerpo. Curiosamente me siento más joven ahora que cuando llegué, eso es increíble (risas). Honestamente, tengo la ilusión de poder dar ese paso de rendimiento sostenido en el tiempo, que por ahí es lo que me ha faltado a mí. He llegado a tener grandes juegos a gran nivel, pero lo que me falta es poder sostener eso la mayor parte del tiempo. Pero bueno, es aprendizaje y en todo camino de construcción donde hay progreso siempre se dan dos o tres pasos para adelante y uno o dos para atrás.

Me he frustrado porque no he podido mantener los grandes números con los que empecé. Me olvidé de que antes no tenía ni la mitad de los minutos que tengo

A veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos hacia adelante...

Sí, creo que me he frustrado porque no he podido mantener los grandes números con los que empecé jugando de base titular. Me olvidé de que antes no tenía ni la mitad de los minutos que tengo ahora o que tuve en ese proceso. Fue una lección más que me ha dado el basket.

Sasha Kovliar es un base bastante joven y con proyección. Tras este proceso que ha vivido usted, ¿qué le aconsejaría?

No sé si le recomendaría algo puntual. Lo que sí se puede observar es que el chico tiene un físico tremendo, es un chico muy talentoso y trabajador. Tiene más que ver con cómo él quiere perfilar su juego. Yo llegué siendo un base muy similar a él, de uno contra uno, de mucho portento y si vos me ves jugar hoy en día nadie creería que yo tenía ese estilo de juego. Yo también pasé por un largo proceso de adaptación y de transformación que puede llevar a la desesperación, porque al final la carrera de los deportistas es corta y creo que depende de lo que él quiera, que lo puede conseguir, no tengo ninguna duda.

Con un par de canastas más el equipo estaría en otra situación. ¿Siente que merecieron más?

Sí, pero no merecemos solamente por los partidos, merecemos por el día a día, por cómo trabajamos y sobre todo por el compromiso que tenemos. Es muy difícil encontrar un grupo de profesionales que, cuando los resultados no se dan, siguen poniéndole el cuerpo y el énfasis con el que estamos trabajando. Es un bache del que vamos a poder salir.

Juan Bocca, compatriota suyo y canterano del club, ganó los Juegos Panamericanos y vuelve a ir con la selección. ¿Se siente orgulloso de tenerlo en el equipo?

Sí, y no sólo eso. Primero que el chico es un capo, una persona muy sana y muy noble. Y segundo, que se lo dije, que aproveche, porque yo también tuve esa situación de compartir vestuario con de los mejores jugadores que hay en nuestro país, que es el sueño de cualquier jugador y que también lo envidio. Entiendo que él venga acá y no esté dentro de la rotación, de la dinámica y de equipararse, pero que yo en el fondo lo envidio porque él va a la selección y yo no, que es un lugar anhelado. Siempre lo molesto (risas), pero es un gran chico y se lo merece.