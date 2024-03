El Santiago Rugby, referencia de la selección gallega femenina

El rugby femenino en Galicia sigue creciendo. Este fin de semana las selecciones M16 y M19 femeninas viajaron hasta Cantabria para disputar una serie de encuentros del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA). Siete compostelanas del Santiago Rugby Club fueron convocadas, con victoria de ambos equipos.

Las componentes del club compostelano que se incirporaron a la selección fueron: Candela Pérez, Daissy Camara, Emely Alexandra Santos y Noa Varela en M16 y Carolina López, Laura López y Denise Ambroa en M19.

La sección masculina arrasa

El Santiago Rugby Club vuelve a derrotar al Mareantes R.C.P. con un contundente 73-24. Tras superarlos en su visita a Pontevedra por 16-24, en casa acrecentaron sus prestaciones para arrasar a sus rivales y afianzarse en el ecuador de la tabla.

El pasado sábado, el equipo masculino recibía en casa por segundo fin de semana consecutivo a Mareantes para disputar el encuentro aplazado desde diciembre de la séptima jornada de liga.

El equipo local no tardo en adelantarse en el marcado en el primer minuto con un ensayo de Pablo, transformado por Andújar. A lo largo del encuentro, se sucedieron los ensayos por parte del equipo compostelano gracias a su juego en velocidad y a los buenos apoyos, yendo al descanso con un resultado a favor de 38–0.

No obstante, el equipo visitante no bajó la cabeza y aprovechó la segunda parte del partido para demostrar que no se iban a doblegar tan fácilmente. Inauguraron la segunda parte con el que sería su primer ensayo en el minuto 45, lo que hizo reaccionar al equipo local con otra sucesión de ensayos. Pese a esto, el equipo Pontevedres tuvo otras 3 oportunidades más de ensayo y dos transformaciones a pesar de estar todo el partido en inferioridad numérica.

El próximo objetivo del Santiago Rugby será este domingo, fuera de casa contra el Barbanza Rugby Club, donde esperan mantener su buena racha.