Fin al 'culebrón Brahim': convocado con Marruecos

Brahim Díaz ha acaparado la atención esta semana por su decisión de jugar para Marruecos en lugar de hacerlo con la selección española, con la que incluso ya había debutado. Y no solo en las categorías inferiores, también en la absoluta, aunque fuera de manera accidental, en un amistoso contra Lituania, en plena pandemia por COVID, en la que la sub 21 tuvo que sustituir a los 'mayores' a raiz de un positivo de Sergio Busquets que obligó a los seleccionados por Luis Enrique a mantenerse en cuarentena.

El delantero del Real Madrid tenía la posibilidad de decantarse por cualquiera de las dos selecciones, al estar en poder de la doble nacionalidad, pero finalmente se ha decantado por el combinado africano ante el interés mostrado por el seleccionador de los Leones del Atlas, Walid Regragui, en contar con su concurso. Prueba de ello es que le ha incluído en la lista de convocados para los dos próximos amistosos contra Angola (23 de marzo) y Mauritania (26 de marzo).

Brahim esperaba un gesto del seleccionador español, Luis de la Fuente, previo a la convocatoria para los amistosos de España contra Colombia (22 marzo) y Brasil (26 de marzo). Un gesto que el técnico español no ha querido tener para no provocar agravios comparativos con el resto de internacionales. Con todo, la decisión de Brahim no es irreversible hasta que no cumpla cuatro internacionalidades con Marruecos. Hasta entonces aún tendría abierta la posibilidad de jugar con España.

El combinado africano sorprendió a propios y extraños alcanzando las semifinales del pasado Mundial de Qatar, donde cayeron ante Francia después de dejar en la cuneta a España en octavos y a Portugal en cuartos, pero en la pasada Copa de África decepcionó cayendo en octavos ante Sudáfrica.

Marruecos, además, le abriría la puerta a disputar los próximos Juegos Olímpicos de París como uno de los futbolistas mayores de 23 años que cada selección puede convocar. Una cita que el actual seleccionador de España, Luis de la Fuente, le privó de jugar al dejarle fuera de la lista de Tokio 2024, donde España se llevó la medalla de plata tras perder en la final contra Francia.

Brahim se quedó con aquella espina clavada y podría ser una de las propuestas que le habrían hecho decantarse en favor del combinado nordafricano. Ésta es la lista completa confeccionada por Regragui, en la que sorprende la ausencia de Abde:

Porteros: Yassine Bounou, Munir El Kajoui y El Mehdi Benabid.

Defensas: Nayef Aguerd, Abdelkabir Abqar, Achraf Dari, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Mohamed Chibi, Yahya Attiat Allah y Youssef Lekhedim.

Centrocampistas: Sofyan Amrabat, Oussama El Azzouzi, Brahim Díaz, Bilal, El Khannouss, Amir Richardson y Azzedine Ounahi.

Delanteros: Hakim Ziyech, Ilias Akhomach, Ayoub El Kaabi, Youssef En-Nesyri

Soufiane Rahimi, Amine Adli y Eliesse Ben Seghir.