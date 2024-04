Cinco finales para el Obradoiro con un objetivo: la permanencia

El Monbus Obradoiro sigue vivo en la pelea por la salvación, pero inmerso en la penúltima plaza, la que condenará al descenso al equipo que la ocupe a final de temporada junto con la última posición. Para evitar materializar el descenso, los compostelanos tienen por delante cinco compromisos ligueros que determinarán su suerte.

El primer objetivo que tienen entre ceja y ceja los hombres de Moncho Fernández es la visita al Bilbao Basket, este domingo a las 17.00 horas. Los ‘hombres de negro’ han hecho de su tierra un fortín, conquistando diez victorias de mucho mérito que les da total confianza en casa.

Por su parte, los santiagueses llegarán al Bilbao Arena con ganas de resarcirse del encuentro en Sar, donde se les escapó el triunfo en un final que no supieron gestionar y que se llevaron los de Jaume Ponsarnau por tan solo un punto de diferencia (77-78). Uno de esos partidos que todo el obradoirismo guarda en la memoria y que situaría al equipo en una situación más favorable.

A por los merengues

Resuelto el choque en tierras vascas, los compostelanos volverán a jugar fuera de casa ante una de las quimeras a las que quieren sorprender. El Real Madrid será el reto que seguirá al del Bilbao y que supondrá, como siempre, una tarea hercúlea. El talento de Euroliga de los de Chus Mateo, con probablemente el mejor equipo de todo el viejo continente, querrá hacerse valer para intentar asegurar la primera plaza que, por el momento, ostenta el Unicaja de Málaga.

El Obradoiro ya ha demostrado que puede darle un susto a los equipos de la parte alta de la tabla y más si se relajan. Los santiagueses llegarán con hambre y ganas de sumar para salvarse, mientras que los madrileños podrían buscar muchas rotaciones para no cargar a sus jugadores ante el reto de los cuartos de final de la Euroliga.

Resarcirse de la remontada del Andorra

El siguiente choque será ante el Andorra en Sar. Compostela debe de volcarse con el equipo para que la entidad compostelana compense el desastre vivido en la ida donde los del principado remontaron una diferencia de 21 puntos en menos de siete minutos.

El Andorra podría llegar al encuentro sin jugarse nada y sería la oportunidad perfecta para sumar un triunfo. Aunque nunca hay que fiarse de los equipos que juegan con total tranquilidad, como demostró el Zaragoza.

El Andorra remontó 21 puntos en menos de 7 minutos / ACB

Palencia, el colista

Otro que podría no jugarse nada a esas alturas es el Palencia. Actualmente, son los últimos clasificados, con 5 triunfos y a 3 de la zona de salvación. El Obradoiro debe aprovechar esa visita para llevarse una victoria y, de ser posible, que pueda ir enlazada a otra anterior ante el Andorra para afrontar la última jornada con más garantías y confianza.

Los compostelanos se estrenaron en esta liga ante los palentinos, justo antes de jugar la fase previa de la Basketball Champions League (BCL) y, con bastante comodidad, pasaron por encima de sus rivales (84-64). Pero ambos equipos han cambiado mucho y, de tener opciones de salvarse aún, serán un rival muy peligroso.

Despedida en Sar ante el Joventut

En la última jornada, sin fecha ni horario por definir, el Obradoiro recibirá al Joventut. Lo ideal sería llegar a ese encuentro con la salvación garantizada, pero la ACB está siendo muy apretada y lo más probable es que todo se decida en esa jornada 34.

Kovliar tirando de tres en el choque ante el Joventut / ACB

El Joventut llegaría, seguramente, sin opciones de acceso al playoff, del que está a tres victorias a día de hoy, y ocupando la décima plaza que da derecho a acceder a la BCL, aunque actualmente el Bilbao se la está disputando. De no jugarse nada, no habría excusa para no ganar ese partido en casa y más si de él depende la salvación.

Hacer de Sar un fortín

El Obradoiro sigue lanzando ofertas para los aficionados. Con solo dos partidos en casa, el objetivo pasa, nuevamente, por conseguir que la Caldeira levante temperatura en los partidos ante MoraBanc Andorra y Joventut, y lleve en volandas al equipo para conseguir el triunfo.

El pack que ofrece la entidad permitirá la compra de una entrada para los dos partidos a precios reducidos. Esa entrada se asignará a la misma ubicación en ambos casos y llegará por correo electrónico una vez realizada la compra. También se podrá descargar desde la zona de usuario.

Para los partidos en los que el Obradoiro se medirá con MoraBanc Andorra (sábado 4 de mayo, 20.45 horas) y Joventut (domingo 12 de mayo, horario por confirmar), el precio del pack de entradas para adultos será de 42 euros en tribuna 2, 48 euros en tribuna 1 y 55 euros en retráctil. La tarifa juvenil (de 13 a 17 años) comprende desde los 20 euros en tribuna 2, 25 euros en tribuna 1 y 33 euros en retráctil. En la tarifa infantil (de 5 a 12 años), el precio del pack es de 12 euros en tribuna 2, 20 euros en tribuna 1 y 25 euros en retráctil.

El pack de entradas se puede comprar a través de la página web del club o en las oficinas, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.