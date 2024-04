La inoportuna lesión de Enio Mendes pone imposible el título para el Arteal Santiago

El Arteal Santiago se despide del título de la Superdivisión del tenis de mesa español después de perder el pasado fin de semana ante el Universidad de Burgos por 4-0 en un partido que estaba prácticamente decidido antes del comienzo ya que en el calentamiento Enio Mendes sufría una lesión en su tobillo que le impedía jugar sus partidos, con lo cual el conjunto compostelano salía con un 2-0 en contra antes de empezar el encuentro. Esto afectaba de forma importante a la moral del conjunto, pese a lo cual intento mantenerse en la lucha por el partido.

Empezaba el encuentro con el enfrentamiento entre Miguel Ángel Pantoja y Humberto Manhani. Comenzaba bien el jugador del Arteal y se adelantaba 1/4, pero en ese momento se iba del partido y perdía por 11/5. En el segundo set Humberto Manhani salía muy centrado y lograba una cómoda victoria por 2/11. En el tercer parcial todo estuvo muy igualado y finalmente Pantoja vencía en el desempate por 12/10. Llegaba el cuarto set con un Humberto Manhani muy decidido que lograba la victoria por 9/11. Todo estaba popr decidir aunque el jugador del Arteal contaba con la presión añadida de que si perdía se podía decir adiós a la posibilidad de victoria y Miguel Ángel Pantoja mas centrado lograba imponerse por 11/7 y anotar un puinto más para los burgaleses.

El segundo partido tenía como protagonistas al francés Damien Provost y a Enio Mendes. Como el jugador del Arteal no podía disputar el encuentro a causa de su lesión, la victoria fue para el francés por 3/0.

Con el marcador 2-0 saltaban a la cancha el internacional sub 21 Daniel Berzosa y Daniel Kosiba. Fue un partido muy igualado, pero en todos los casos los puntos finales eran siempre para el jugador del Burgos. El primer set fue para Berzosa por 11/9, el segundo nuevamente igualado llegaba al final con el marcador 9/9 y dos servicios para Kosiba, que no supo aprovechar para ceder por 11/9 y en el tercero la igualdad todavía fue mayor para llegar al final con 10/10. Kosiba disponía otra vez de dos bolas de set a las que no supo sacar partido cediendo la victoria final para Berzosa por 15/13.

El marcador global marcaba el 3-0 y con ello la victoria segura del Burgos, ya que Enio Mendes no podría jugar el último partido. Pese a ello se disputaba el cuarto partido, entre Provost y Humberto Manhani. El jugador del Arteal pese a la circunstancias dio la cara, perdía el primer set por 11/7, pero jugaba un gran segundo set y lograba vencer por 3/11, en el tercero cedía por 11/6 y en el cuarto perdía en el desempate por 13/11.

El Arteal continua en el segundo puesto de la clasificación, a cuatro puntos del líder, el Cajasur de Priego, y con dos puntos de ventaja sobre el tercer clasificado, su rival de esta jornada, el Universidad de Burgos, que ahora amenaza el puesto del conjunto compostelano.

Pendiente de los resultados de las pruebas médicas de Enio Mendes, al Arteal tiene una difícil papeleta para el próximo viernes, a las seis de la tarde, cuando a falta de un partido más recibirá en San Lázaro al conjunto madrileño del San Sebastián de los Reyes, que en el choque de ida ya se impuso al Arteal por 4-0, en un enfrentamiento en el que los jugadores compostelanos no tuvieron un buen día y habían jugado a un nivel muy inferior al esperado.

Y los santiagueses cerrarán la competición el día 4 de mayo visitando al líder de la Liga y gran favorito, el Cajasur Priego, que tiene todo a su favor para revalidar el título

SEGUNDA DIVISIÓN NACIONAL

El equipo de segunda nacional daba la alegría este fin de semana al lograr derrotar a domicilio al conjunto lucense del Dez Portas por 2 – 4, con lo cual el Arteal asciende al tercer puesto de la clasificación, adelantando al Dez Portas en dos puntos y situándose en los puestos que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Primera División.

Los puntos los lograban el alevín Mateo Lois, que se imponía a ramón Becerra por 1-3 y a Andrés Martín por 0-3. Por su parte Pinto también vencía en sus dos partidos, imponiéndose a Andrés Martín por 0-3 y a Ahmed Morufo por 1-3.