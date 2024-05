Club Triatlón Compostela e SD Compostela Atletismo gañan a Pedestre de Frades

Os atletas Jorge Puig Malvar e Uxía Pérez Bugarín (Atletismo Feminino Celta) foron os gañadores da novena edición da Carreira Pedestre Popular do Concello de Frades, celebrada este mércores na contorna de Ponte Carreira e que rexistrou a maior participación da súa historia: 660 atletas, 90 máis ca na edición de 2023 (que con 570 marcara o anterior récord). Bocelo e Mosquera toman así o relevo de Pablo Bocelo Bellas e Sandra Mosquera Losada, gañadores da anterior edición e que non participaron este ano.

O tempo acompañou e, a pesar das predicións de choiva, esta só apareceu durante a entrega de trofeos, o que permitiu que todas as probas se desenvolveran con normalidade e que os tempos dos gañadores foran semellantes aos de edicións anteriores, é dicir, máis dun minuto menos que na edición de 2023, caracterizada polo sol e por un ritmo de carreira moito máis lento do habitual.

Despois de quedar terceiro na edición de 2023, Jorge Puig Malvar gañou hoxe con autoridade cun tempo de 25 minutos e 47 segundos, rebaixando en dous minutos a súa marca do ano pasado. O atleta pontevedrés, que vén de gañar a Sant Ya Go 10K e flamante gañador da prestixiosa Vig Bay de 2023, sacoulle 19 segundos ao segundo clasificado, Pablo Otero Fariña (Atletismo Torrelavega), que marcou un tempo de 26 minutos e 6 segundos. Completou o podio Hugo García Souto (Portugalete), segundo clasificado en 2023, cun tempo de 26 minutos e 29 segundos. Tamén foron premiados os atletas Víctor Puyuelo Pardo e Juan Negreira Montero, cuarto e quinto clasificados, respectivamente.

Deste xeito, mantense a “maldición” de que ningún atleta masculino é quen de repetir vitoria en Frades dous anos consecutivos. Na proba feminina, o triunfo recaeu nunha debutante en Frades: Uxía Pérez Bugarín, do Atletismo Feminino Celta, cun tempo de 31 minutos e 3 segundos, rebaixando nun minuto o tempo da gañadora do ano pasado. A atleta tudense, que viña de ser segunda no 10K de Porriño e de gañar os 3.000 metros da Liga Nacional de Clubs, impúxose con autoridade a Rebeca Mariño Torrado, da SD Barbantia Roda. Completou o podio Susanne Ewening, do Club Triatlón Tetuán Madrid, cun tempo de 34 minutos e 20 segundos. Tamén foron premiadas Elena Verea e Alba Isorna, ambas atletas da SD Compostela Atletismo, que completaron un quinteto de premiadas inédito nesta proba.

A IX Carreira Pedestre Popular Concello de Frades está organizada polo Concello de Frades e a Federación Galega de Atletismo. Conta coa colaboración de: Deputación da Coruña, Cooperativa Leiteira de Frades, CLUN, Gofer Frutas Ordes, Froitería A Nova, Nutri Sport, Sportec Ordes, Erimsa, Supermercado Claudio María Vázquez Pardo, Pepsico, Camba Distribuciones SL, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación Jessica Gómez, Supermercado Tandy, Bar Vilariño, Toribio Viqueira, Imprenta Alpi, Garabato de Xogos, Artio e Carreiras Galegas.