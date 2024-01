El informe de la firma financiera Gotham City Research asegura, en uno de sus puntos en los que denuncia la situación financiera de Grifols, que la empresa catalana no hizo público un crédito de 95 millones a Scranton, el holding de inversiones de la familia Grifols. "Este préstamo no se revela en los registros de Grifols y solo aparece en los registros de Scranton", señalaron en el resumen ejecutivo. Sin embargo, esta afirmación se contradice con los documentos publicados por KPMG, auditor de las cuentas de Grifols, que sí hizo referencia al préstamo en la Memoria de las Cuentas Anuales Consolidadas de 2018 de la empresa.

El origen de este conflicto está relacionado con la venta de Grifols a Scranton de Biotest y Haema, dos compañías vinculadas a la obtención de plasma, por las que recibió 538 millones de dólares. Para financiar esta adquisición, la sociedad inversora de los fundadores de Grifols y otros directivos de la casa suscribió un préstamo de 95 millones de dólares (82,96 millones de euros), en el que el prestatario era Grifols Worldwide Operations Limited. A pesar de que desde Gotham nieguen su existencia en las cuentas de Grifols, el auditor sí lo incluyó en las cuentas anuales de Grifols y sus sociedades dependientes. Además, KPMG destacó que esta deuda tenía un interés de Euríbor y un diferencial del 2%, con vencimiento el 28 de diciembre de 2025.

El informe publicado por Gotham City Research acusa al Consejo de Administración de Grifols de manipular los ingresos y beneficios de la compañía contabilizando las ganancias de filiales de las que la propia Grifols ya no es dueña, sino su máximo accionista a través de una de sus empresas. Según el criterio de Gotham, estas ganancias no deberían ser contabilizadas como de Grifols, una maniobra que además le permite no reconocer un supuesto sobreapalancamiento que tendría la empresa farmacéutica. Por su parte, Grifols se ha defendido asegurando que las cuentas "reflejan el tratamiento contable dado por la compañía a las operaciones", que ha sido refrendado por KPMG, y ha negado que exista una "nueva información que se pueda considerar oculta". Las dudas sembradas en el mercado se han traducido en una caída de alrededor del 25% en la cotización de la empresa presente en el Ibex-35.

Accionistas y analistas, divididos

El revuelo causado por el informe de la firma financiera británica ha causado multitud de posiciones. Desde el bróker XTB señalan que, "aunque todavía hay que esperar los futuros acontecimientos y la respuesta de la compañía farmacéutica, las presuntas irregularidades en sus resultados son de una magnitud muy relevante, que en caso de confirmarse podría empujar a niveles históricamente bajos a su cotización". En declaraciones a Europa Press, el profesor de análisis bursátil de la Universitat Internacional de Catalunya, Damià Rey, ha destacado el "riesgo reputacional elevado" que tiene la actual situación para la empresa y el profesor del departamento de Empresa de la Universitat de Barcelona, Emili Vizuete, ha apuntado que la caída en bolsa "ya es un descalabro importante" y que la evolución en bolsa dependerá de si se confirman las informaciones.

Dentro de los accionistas, Renta 4 ha asegurado que el informe es "inexacto, exagerado y extremista", además de "interesado" por la posición bajista de Gotham, que rondaba el 0,57% el día anterior a su publicación. "La opinión del redactor del informe es que las mismas son incorrectas, a pesar de ser normas contables generalmente aceptadas, o de opiniones de la compañía, que como tal son tan solo puntos de vista. Se siembran dudas sobre algunas de las transacciones llevadas a cabo, que vienen a cuestionar la limpieza y legalidad de la operativa del grupo sin aportar argumentos de peso que lo corroboren o incluso vertiendo afirmaciones del todo incorrectas", añadieron.

Desde Bestinver también salieron en defensa de Grifols en declaraciones a Cinco Días: "Nosotros ya tuvimos esas mismas dudas, lo que nos llevó a deshacer la posición que teníamos en acciones, pero las despejamos y volvimos a invertir en la misma. Es un caso que nada tiene que ver con Gowex". Gotham ha destapado situaciones irregulares en España, como el caso de la tecnológica Gowex o Pescanova.