BBVA y Down Galicia se alían para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual

BBVA y Down Galicia sellaron en la sede de la entidad social en Santiago un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha de una nueva edición del programa de formación práctica ‘Empleo con Apoyo’, experiencia que comenzó en 2012, y que promueve la inclusión socio-laboral de personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, y por el que un grupo de personas usuarias de la entidad social harán formación práctica en oficinas gallegas del banco. La directora de la Territorial Noroeste de BBVA, Guadalupe Hernández, y el presidente de Down Galicia, Delmiro Prieto, firmaron el acuerdo de colaboración.

El programa ‘Empleo con Apoyo’ echa a andar de nuevo con el objetivo de facilitar el proceso de búsqueda de empleo de los participantes, además de mejorar sus habilidades sociales para la integración en diferentes equipos de trabajo. A lo largo de este año, un grupo de personas usuarias de Down Galicia trabajarán durante un período aproximado de un mes en distintas oficinas de BBVA de A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Lugo y Ourense. El proyecto se desarrollará a través de un programa de capacitación para el empleo, un entrenamiento laboral en el puesto de trabajo, un seguimiento laboral continuado y una formación permanente.

Valoraciones

Guadalupe Hernández destacó que “la diversidad enriquece los equipos en ambos sentidos y aporta nuevos puntos de vista, así como experiencias diferentes”. “Tenemos amplia experiencia con este proyecto y creemos que las personas con discapacidad que participan en el programa ganan confianza, lo que favorece su inclusión socio-laboral”, concluyó.

Por su parte, Delmiro Prieto, resaltó la importancia de las oportunidades laborales para las personas con síndrome de Down y la trascendencia de este tipo de iniciativas. “El apoyo del tejido empresarial es crucial para que el futuro de nuestra sociedad se base en la igualdad, la equidad y la inclusión de todas las personas”.