La portavoz nacional y candidata a la Xunta por el BNG, Ana Pontón, hizo este domingo en la Convención Nacional del partido un llamamiento a “soñar” a los gallegos, asegurando que la victoria está “a un puñado de votos”. “Se queremos resultados diferentes, temos que apostar por algo diferente”, resaltó durante su intervención en un multitudinario encuentro.

Arropada por una marea nacionalista en hall del Multiusos do Sar, en la capital gallega, Pontón entró entre gritos de “presidenta” en el último gran acto antes del inicio de la campaña, que da comienzo formalmente el día 2 de febrero. Lo primero que hizo fue pedir a los presentes que piensen en un 19 de febrero “cunha nova enerxía que recorra o país”. “Hai momentos en que a historia pode tocarse coas mans e moitas mans xuntas poden moldear a historia dun país e darlle unha nova forma. Este é un deses momentos”, aseguró.

Ana Pontón (@anaponton): «Xuntos, xuntas fagamos realidade o soño de tantas xeracións: “gobernemos nós a nosa terra!”. Temos ese soño ao alcance da man este 18F. Fagamos historia cunha presidenta coas mans libres. O momento é agora!»#AGalizaQueVén #AnaPontónPresidenta pic.twitter.com/b1ltze4exp — BNG - Bloque Nacionalista Galego (@obloque) 28 de enero de 2024

Pontón repitió una vez más que, de alcanzar la Presidencia, gobernará “coas mans libres” y sin que “ninguén me poña límites dende Madrid, só me van dar ordes os galegos e as galegas”. Visiblemente emocionada, la líder nacionalista contó que esta semana en un viaje a Madrid un joven le pidió que “contruísemos unha Galicia á que poda voltar”.

Su objetivo ahora es mejorar los datos del año 2020, que ya fueron históricos para el BNG, consiguiendo 19 diputados que lo colocaron como segunda fuerza política en el Parlamento de Galicia, tan solo por detrás del Partido Popular y adelantando así a los socialistas. Por ello, Pontón explicó a los gallegos que “non importa que papeleta" hubiesen cogido en otras elecciones, mostrándose convencida de que serán “moitas” las personas que elegirán la del Bloque por primera vez este 18 de febrero para conseguir “un país punteiro e vangardista”.

En su intervención también hubo críticas a la gestión de los populares y señaló que “canto máis nos ataca o PP, é que mellor imos”. Así hizo referencia al anuncio hecho esta misma semana por el candidato popular, Alfonso Rueda, que prometió alcanzar las 8.000 viviendas públicas para el año 2028, de alcanzar de nuevo la Presidencia de la Xunta. “Alfonso, tanta trola xa non cola”, manifestó Pontón.

“Será a berenguela que predique un novo modelo”

La primera en tomar la palabra fue la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien aseguró que Pontón fue “a persoa que dende o minuto certo acreditou que podíamos conseguir a Alcaldía. Agora somos nós os que temos a certeza de que ela será a presidenta”. “Ela será a berenguela que predique un novo modelo de país”, apuntó Sanmartín en referencia a la candidata nacionalista a la Xunta, coincidiendo con el día en que se cumplen ocho meses de las elecciones municipales.

“A historia faise con actos, sen medo e con ambición”, apuntilló la cabeza de lista por la provincia de Lugo, Olalla Rodil, quien se dirigió directamente a los que aún no tienen claro su voto. También sobre la historia habló la número uno por Ourense, Noa Presas: “Estas eleccións son unha oportunidade histórica, sabemos ler este momento para dalo todo de nós.

En la misma línea, el pontevedrés Luis Bará aseguró que está será “a mellor campaña de todas”, ya que “sopran ventos de cambio”. Entre los anuncios, el BNG reiteró su apoyo al Proxecto Ríos, que hace pocos días Adega denunció la retirada del apoyo por parte de la Xunta, así como la creación de dos nuevos proyectos, uno dedicado a las rías y otro a las playas. Por su parte, la número 1 por A Coruña, Mercedes Queixas centró su discurso en la cultura y la lengua, que definió como “transformadora social”.