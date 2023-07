Alberto Núñez Feijóo está pletórico. Empezó la campaña electoral aturdido por los pactos de su partido con Vox en más de un centenar de ayuntamientos y en la Comunidad Valenciana, pero ha logrado recuperar la iniciativa y ganar a Pedro Sánchez en el debate cara a cara que mantuvieron el lunes por la noche. El líder del PP no se lo esperaba y, sobre todo, no se lo esperaba el presidente del Gobierno. "Cuando me senté en el debate sabía que iba a salir bien, pero no tan bien", confesó a los periodistas tras un mitin este martes en Ciudad Real.

Feijóo no podía evitar contener la alegría por su actuación en el programa televisivo. Los populares sienten que están en condiciones de alcanzar los 160 escaños, una cifra que todavía no le otorga ninguna encuesta, pero que el dirigente conservador ve como su visado para gobernar en solitario. Otra cosa será la que diga Santiago Abascal llegado el caso. La importancia de las provincias pequeñas El líder del PP cree que el debate ha servido para que una buena parte de los votantes de Vox le miren con mejores ojos y se decanten por él el 23J. "La del PP es la única papeleta. Es una broma sanchista no votar al PP", lanzó en el mitin. Ya sin cámaras explicó sus cuentas: las provincias pequeñas, las que por población reparten tres o cuatro escaños, son un granero para los dos grandes partidos y un agujero sin fondo para la tercera fuerza, que muchas veces no logra traducir en diputado decenas de miles de votos. "Si los votantes de Vox reparten el voto, hay posibilidades de que Sánchez se quede", dijo a los periodistas en una charla informal. Varios barones consultados por este diario consideran que pueden llegar fácilmente a los 160 diputados y que esa es la cifra mínima a alcanzar para solicitar a Vox que se quede fuera del Gobierno y facilite la investidura. Esa peticion también se la harán al PSOE, según ha dicho ya en más de una ocasión Feijóo. En el mitin en Ciudad Real, Feijóo aseguró que Sánchez convocó los comicios en mitad de las vacaciones para ver si los socialistas "no perdían por tanto". "Pero no, van a perder por mucho y nosotros vamos a ganar las elecciones del 23J", lanzó entre aplausos en los Jardines del Prado. En todo caso, no quiere que la visión generalizada de que ganó el debate haga caer a los dirigentes del PP en una "euforia irresponsable". "No hemos ganado las elecciones, solo un debate y Sánchez está dispuesto a ser presidente del Gobierno perdiendo", apuntó. "Cuando me senté en el debate sabía que iba a salir bien, pero no tan bien" Feijóo se quejó del "ruido" en el cara a cara, de las "continuas interrupciones" del presidente del Gobierno y se burló de la intensa preparación de Sánchez, que se vació la agenda los días previos. Lo dijo así en el mitin: "¿Para qué tiene 800 asesores? ¿Para qué se encerró con su equipo, medio Gobierno, y todos su asesores de la Moncloa? ¿Para qué invirtió usted cuatro días? ¡Cuatro días sin agenda como presidente del Gobierno de España para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral! La respuesta está ahí: para nada". Según Feijóo, Sánchez fía a una "carambola" que las "urnas permitan bloquear otra vez el país". El líder del PP propuso este lunes que ambos se comprometieran a dejar gobernar al más votado, algo que Sánchez rechazó porque Feijóo no lo ha hecho estos días en la Junta de Extremadura (ganó el socialista Guillermo Fernández Vara y va a gobernar María Guardiola tras pactar con Vox). Selfis y comentarios del debate En su viaje en AVE de Madrid a Ciudad Real, Feijóo se hizo más fotografías de lo habitual. Si normalmente muchas de las personas que le reconocen le piden selfis, este martes, además, esos acercameintos iban acompañados de un comentario rápido del cara a cara. "Estuvo muy bien", le lanzó una chica joven antes de bajar a la vía mientras esperaba en Atocha. "Hoy ha dormido usted bien, ¿eh? Se le nota", le soltó una trabajadora de la compañía de trenes que le chequeó su billete. "A ver si cumple todo lo que dice. Dentro de unos meses vuelva por aquí y hablamos", remató dando por hecho que será el próximo presidente del Gobierno. Ya en el tren, aunque el vagón iba medio vacío, la expectación continuó y un señor le preguntó si se puede levantar del asiento para retratarse con él. Feijóo lo hizo con amabilidad. Y lo siguió haciendo al bajar del vagón, ya en Ciudad Real, donde una señora mayor le reconoció y le alabó su actitud en el debate. "Estuvo usted muy bien, qué temple, qué calma", le regaló. El jefe de la oposición se siente desde anoche un poco más cerca de la Moncloa.