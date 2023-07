A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu onte nun acto na cidade de Ourense concentrar o “voto rebelde, inconformista e de país” no partido que lidera, xa que considera que “é alternativa real” para “frear a un PP de Feijóo cada vez máis ultra en alianza coa extrema dereita antigalega”. Neste sentido, destacou que o Bloque “estalle disputando escanos á dereita en todas as provincias”, de aí ese chamamento.

Pontón acusa a Feijóo de cruzar “todas as liñas vermellas” respecto á violencia machista Nunha reunión con pensionistas ourensanos, na provincia coas prestacións por xubilación máis baixas do Estado, Pontón subliñou que o seu obxectivo é “mellorar a vida das persoas e garantir que despois de moitos anos de traballo teñan unha vida tranquila”. “imos estar sempre en contra de recortar as pensións ou de subir a idade de xubilación”, garantiu, logo de apuntar que na comunidade a prestación media sitúase 250 euros por debaixo da estatal.