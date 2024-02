Tellado (PP): "No he mantenido ninguna reunión con Koldo ni ninguna conversación telefónica. Es una cortina de humo"

El actual portavoz parlamentario del PP y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, Miguel Tellado, ha negado cualquier contacto con Koldo García, el exasesor del Gobierno central implicado en un presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas. "No he matenido ninguna reunión con Koldo García, tampoco ninguna conversación telefónica. Es una cortina de humo porque las personas a las que se intervienen esas conversaciones [telefónicas] eran conocedoras de que estaban siendo investigadas", ha dicho en una entrevista en Antena 3. "Yo no lo conozco a ese señor de nada", añade en otro momento. "Es una estrategia de distracción del PSOE", sentencia.

En el sumario, se puede leer que el 2 de diciembre de 2023, Juan Carlos Cueto [presunto cerebro de la trama de corrupción] consiguió contactar con Koldo García, el cual le informó de que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y "Alberto" al día siguiente, en lo que parece una referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz del PP ha asegurado que "esa cita" a él y a "Alberto" se realiza cuando los implicados en el caso de corrupción "ya eran conocedores de que estaban siendo investigados". Tellado, tanto en Antena 3 como minutos después en el pasillo del Congreso de los Diputados, ha insistido varias veces en que él no se ha reunido con los miembros de la trama. La ingente información recabada por los investigadores, imposible de ser digerida aún por los medios de comunicación, está obligando a los populares a ser cautos en sus declaraciones.

Tellado, con tono burlón, ha dicho que donde se reúne él con miembros "de la trama" es en el Congreso de los Diputados, hemiciclo en el que coincide con Ábalos y otros "ministros implicados" en la compra de mascarillas a la empresa investigada, en referencia a la presidenta de la Cámara baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, o Ángel Víctor Torres, ministro ahora de Política Territorial y expresidente de Canarias.

Mientras tanto, el PSOE, que es el partido más salpicado por caso, ha aprovechado estas nuevas revelaciones para apuntar a los conservadores, informa Juan Ruiz Sierra. "¿Por qué se reúne el número dos de Alberto Núñez Feijóo y del Partido Popular con los investigados? ¿Se trata de contactos sobre la reclamación de las mascarillas enviadas a Baleares? ¿Conoce Alberto Núñez Feijóo esta u otras reuniones que podrían haberse producido? ¿Llegaron a reunirse en la propia sede de Génova? ¿Quién es ese “Alberto” que figura como facilitador de la reunión?", se preguntan en la dirección socialista.