La UCO encuentra vínculos de Torres con los jefes de la trama de Koldo

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han encontrado al menos una conversación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias, en un chat del grupo de la trama de Koldo, encargada de cobrar comisiones por la adjudicación de contratos con las administraciones públicas durante la pandemia.

Ángel Víctor Torres aparece relacionado con la trama de corrupción política en un informe entregado por la Guardia Civil en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional tras las intervenciones telefónicas y los análisis de los archivos y mensajes intercambiados en el denominado grupo ‘4 mosqueteros’, integrado por los principales responsables de la red: César Moreno García, Javier Serrano Costumero, Ignacio Díaz Tapia y Víctor Gonzalo de Aldama Delgado.

En el informe elaborado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil e incorporado a la causa que investiga el juez Ismael Moreno aparece un resumen de una conversación fechada el 25 de agosto de 2020 "Nacho [Ignacio Díaz Tapia, empresario que integra el entramado empresarial de la trama de Koldo] dice que necesita que alguien vaya a hacer seis PCR al Ministerio de Transportes con él, que ahora le explica, a continuación les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres [entonces presidente del Gobierno de Canarias]", informa la Guardia Civil al titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

No es la única referencia a Torres en el informe entregado por la Guardia Civil al juez Ismael Moreno sobre la trama de corrupción política que salpica a Canarias. Cuatro días antes, el 20 de agosto, aparece otra mención a Torres. "Nacho manda un mensaje [al grupo de los ‘4 mosqueteros’] y dice que hoy llamarán, a las 7 habla Illa [ministro de Sanidad] con el de Canarias [Ángel Víctor Torres] para darle en principio el OK".

Grupo de WhatsApp

En el grupo de WhatsApp de los cuatro cabecillas de la trama de Koldo –denominada así por el nombre del asesor del exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos– se menciona también al actual jefe de Gabinete del ministro de Política Territorial, Antonio Olivera, que ocupó durante los primeros meses de la pandemia el cargo de director general del Servicio Canario de Salud, al tiempo que desempeñaba las funciones de viceconsejero de la Presidencia.

En la captura de imagen que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se ve con claridad el contacto telefónico de Antonio Olivera, identificado como viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Torres, en el teléfono de Díaz Tapia. El pantallazo está dentro de una cadena de mensajes para tratar la venta de material sanitario a las administraciones públicas.

La conversación está fechada el 8 de septiembre de 2020. La captura de la imagen corresponde a un mensaje que le envía Ignacio Díaz, en representación de Eurofins Megalab, la mayor organización sanitaria especializada en análisis clínicos que existe en Canarias.

El mensaje es el siguiente: "Buenas tardes, Antonio. Soy Nacho Díaz de Megalab, te he llamado, pero no tendrás mi número. Me ha dicho Koldo que te llamara. Cuando puedas hablamos". "Ahora te llamo", le contesta Antonio Olivera.

Esta conversación de una captura por wasap–incorporada como prueba en el sumario abierto en el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional– es el primer indicio de la conexión de Koldo, el asesor del exministro de Transportes, con Presidencia del Gobierno de Canarias para la contratación de material sanitario durante la pandemia.

Del mensaje se deduce un trato de confianza de Koldo con Olivera, que aunque por su responsabilidad como viceconsejero de Presidencia pudiera parecer un cargo de segundo nivel en el organigrama del Gobierno de Canarias, actuaba como lugarteniente de Ángel Víctor Torres. Se encargaba de las operaciones financieras y económicas más delicadas del Gobierno de Canarias. Olivera es un economista especializado en análisis macroeconómico, en la economía de las Islas y en la estrategia corporativa y colaboración público-privada.

Negación de Torres

Torres ha negado desde que estalló el caso Koldo que el asesor del ministro de Transportes o el propio José Luis Ábalos contactaran con él para promover la adjudicación de 12 millones de euros del Servicio Canario de Salud a la Sociedad de Gestión y Apoyo Empresarial, vinculada a la trama, para la compra de material contra el covid. "Ni Ábalos ni Koldo me llamaron para contratar mascarillas", ha reiterado Torres.

Sin embargo, tras el informe entregado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la Audiencia Nacional Torres y su viceconsejero de Presidencia y ahora jefe de Gabinete en el Ministerio de Política Territorial aparecen por primera vez vinculados a la trama dedicada a cobrar comisiones y que está acusada de tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales.

En el atestado de la Guardia Civil aparecen igualmente fotografías que se intercambian los integrantes del grupo de los "4 mosqueteros"» con fajos de billetes, de euros y dólares. En las imágenes se observan billetes de euros guardados en bolsas de plástico o esparcidos encima de una cama.