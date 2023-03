Evolucionar e adaptarse aos cambios esixidos por un modelo de desenvolvemento que ten como epicentro a economía circular.

Iste é o motivo polo que a Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), non en van considerada unha das empresas máis modernas do seu sector en Europa, vén de pórse mans a obra e iniciar un profundo e exhaustivo traballo encamiñado ao deseño e elaboración dun novo plan estratéxico a materializar no período 2024-2030.

¿O obxectivo? Ir un paso máis alá na valorización de refugallos e evolucionar deste xeito cara unha empresa xeradora de recursos, que impulse a transformación de Galicia nunha economía próspera, moderna, competitiva, descarbonizada e respectuosa co medio ambiente.

En liña cos ODS

Pasadas tres décadas desde a súa creación, Sogama prepárase deste xeito para un cambio de era e toma coma referencia os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030, os acordos de París, o Pacto Verde Europeo (a súa prioridade é conseguir que Europa sexa climáticamente neutra para o ano 2050) e, por suposto, a normativa europea, estatal e autonómica que rixe a súa actividade.

Un novo plan estratéxico que quere dar un gran pulo á sostibilidade, entendida coma o equilibrio entre a protección ambiental, o crecemento económico e a cohesión social. Con todo isto, Sogama pasará de ser unha empresa de tratamento de refugallos para dar un paso máis en valor engadido e evolucionar cara unha empresa de tratamento de refugallos.

Neste marco, a entidade pública vén de decidir a posta en marcha dun exercicio de revisión, planificación e de actualización estratéxica que lle permita anticiparse, estar á vangarda e contribuír á transición da comunidade galega cara unha verdadeira economía circular, na que os produtos permanezan o maior tempo posible na economía e, unha vez agotada a súa vida útil, poidan volver a converterse en novas materias primas e se reincorporen ao circuíto comercial.

Deste xeito, o novo plan estará marcado por liñas mestras tales como:

Ser referentes en valorización de refugallos e economía circular,

e economía circular, Cumprimento dos obxectivos europeos ,

, Adopción do enfoque de simbiose industrial ,

, Descarbonización de procesos,

de procesos, Eficiencia Enerxética ,

, Minimización dos impactos ambientais ,

, Dixitalización ,

, ESG , e

, e Desenvolvemento de talento.

Un traballo plural e integrador

Para a elaboración do novo plan estratéxico, Sogama vai contar coa visión de expertos e técnicos dos sectores ambiental, enerxético e económico, sen perder de vista as aportacións dos seus grupos de interese, especialmente con aqueles cos que interactúa de forma permanente, como é o caso de provedores, contratistas, traballadores e Concellos, ademais de outros colectivos sociais aos que presta un servizo público considerado básico e esencial.