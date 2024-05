Galicia se queda con 125 banderas azules

El distintivo bandera azul, que reconoce cada año las mejores playas por el buen estado de las aguas, el alto nivel de los servicios playeros y la seguridad de los bañistas, ondeará este verano en 638 playas lo que mantiene a España como líder mundial de los últimos 30 años consecutivos. Galicia se queda con 125, el mismo número que el pasado año, al sumar las 114 playas y los 11 puertos deportivos, lo que convierte a la comunidad en la tercera con más banderas azules, solo por detrás de Comunidad Valenciana y Andalucía.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora de la iniciativa, ha publicado este martes los datos de 2024 en donde destaca que España consigue en total 18 banderas azules más que el año pasado: 638 para playas (11 más que en 2023), 102 para puertos deportivos (5 más que en 2023) y 7 para embarcaciones turísticas (2 más que en 2023).

A nivel mundial, estos galardones azules están presentes en 52 países siendo España el que mayor número de distintivos tiene para playas seguido de Grecia y Turquía; Respecto a los puertos deportivos, España ocupa el tercer puesto en banderas azules (102), detrás de Holanda y Francia. Como dato curioso, España y Portugal alcanzan en 2024 la cifra de 1.187 distintivos (747 en España y 440 en Portugal), algo que "no sucede en ningún otro lugar del mundo", por lo que más del 23 % de las banderas azules que ondean en el mundo lo hacen en la Península Ibérica.

En su primer acto público como secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau , ha hecho hincapié en la protección del litoral y ha señalado que respetar el entorno, cuidar lo destinos, conservar el planeta e intentar regenerar, deben ser un compromiso con acciones concretas desde todos los ámbitos de lo social y político. "Somos potencia turística mundial y hemos de serlo también en sostenibilidad, que debe ser nuestra Bandera Azul", ha aseverado Sánchez Grau.

Por su parte, el presidente de Adeac, José Palacios, ha resaltado la calidad de todos los espacios litorales y ha enumerado las cuatro comunidades que aún no tienen banderas (Castilla- La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja ) en contraposición a la Comunidad Foral de Navarra, donde este año, por primera vez, ondeará una Bandera Azul en "Bahía de Lerate" del municipio Guesálaz.

Además las siguientes playas también han conseguido el distintivo por primera vez este año: El Toyo (Almería), Cambriles (Gualchos-Granada), El Encinarejo (Andújar-Jaén), Zona de Banys de Forum (Barcelona-Cataluña), Dels Torres (Vila Joiosa-Alicante), Pobla Marina (Pobla de Fornals-Valencia) y Rabdels (Oliva-Valencia).

De las 694 playas presentadas en 2024, 638, es decir, el 91% ha obtenido el galardón, ha afirmado Palacios, quien ha explicado que el motivo más frecuente para no obtener este galardón azul es la mala calidad de las aguas de baño y el incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas. En este punto han recordado que para obtener el galardón, "no es obligatorio" contar con duchas en las playas y han desaconsejado su instalación por el "derroche innecesario de agua dulce" que provocan y por ser fuente de infecciones.

Por comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana sigue obteniendo el mayor número de Banderas Azules con un total de 159 (6 más que el año pasado), seguida de Andalucía con 156 (8 más que el año pasado), Galicia con 125 y Cataluña con 118 (2 menos que el año pasado). En el resto de comunidades, según el total de insignias, sobresale Canarias con 60 (igual que el año pasado), Baleares con 46 (4 más que el año pasado), Murcia con 33 (1 menos que el año pasado), Asturias con 17 (2 más que el año pasado), Cantabria con 10 (una menos que el año pasado), Extremadura con 11 (1 más que el año pasado), País Vasco con 4, Melilla con 4, Ceuta con 2 y Madrid con 1 (igual que el año pasado).

La organización destaca Bastiagueiro

Los organizadores han resaltado siete municipios con sus correspondientes playas, que desde el inicio del programa en 1987, y sin ninguna interrupción, continúan con la bandera: Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa Sant Joan), Calpe (playa La Fossa), Campello (playa Carrer la Mar), Cullera (playa Sant Antoni), Gandía (playa Nord) y Oleiros (playa Bastiagueiro).

Durante el acto, Palacios ha detallado que el motivo más frecuente para no obtener el distintivo es la carencia de una calidad excelente de aguas de baño seguido del incumplimiento de la Ley de Costas, por exceso de ocupación o por presencia de instalaciones no autorizadas en las playas. Desde la organización han valorado la mejora en la depuración de las aguas residuales urbanas, en especial en las localidades de Nerja (Málaga) e Isla Cristina (Huelva), lo que ha conllevado a que ambos municipios recuperen los distintivos, a igual que una playa más en Galicia y otra en Asturias.

En esta edición se ha tenido en cuenta la gestión de los arribazones (acumulaciones de hojas de Posidonia oceánica desprendidas por temporales y arrastradas por las olas hasta la orilla) y que desde la organización señalan que, fuera de temporada, no deben retirarse de ninguna playa, incluidas las urbanas, por ser "muy valiosos" para el funcionamiento de los ecosistemas litorales.

La accesibilidad a las playas es otro de los puntos valorado en los servicios playeros; En 2024, un 72,5% de las playas cuentan con silla anfibia -silla especial para ir por la arena y flotar en el agua- y con personal especializado en la atención a personas con discapacidades, destacando el personal de las playas de Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Ceuta y Melilla.

Otros aspectos son las menciones especiales por Educación Ambiental a Chiclana de la Frontera (Cádiz), Torrevieja (Alicante) y Xilxes (Castellón) ; Por los servicios de socorrismo a San Fernando (Cádiz), Málaga (Málaga) y Teulada (Alicante); Por accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad: Alcudia (Illes Balears), Castro-Urdiales (Cantabria) y Roquetas de Mar (Almería).