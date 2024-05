Rueda ante la recuperación del edil de A Illa de Arousa condenado por violencia de género: “No manifesté oposición”

“A mí me lo comunicaron, tomé conocimiento y no manifesté oposición”. Esa fue la respuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al ser preguntado sobre la decisión de que el PP de A Illa de Arousa reincorpore al partido al concejal no adscrito Matías González Cañón, candidato popular en las municipales de 2023 y que fue apartado tras conocerse que fue condenado hace trece años por golpear a su expareja.

“Es una decisión que tomaron en el PP de Pontevedra”, incidió el líder del partido en Galicia. Tras admitir que hace un año, cuando se iban a celebrar los comicios locales, él mismo dijo que “no formaría parte” del grupo municipal, Rueda asegura ahora que “las circunstancias han variado”.

Reunión con Felipe VI

Por otro lado, el presidente de la Xunta destacó sobre su reunión este con el rey Felipe VI que Galicia “se encuentra cómoda” en el marco constitucional, como así “decidió “en las elecciones autonómicas. Según explicó, una vez celebrado este encuentro, trasladará la petición formal a Pedro Sánchez para que le reciba.