El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, criticó este lunes el “cierre de camas hospitalarias de forma discrecional”, unas 665 en todo el territorio, por parte de la Xunta para este verano, una gestión por la que ya se reprobó al Gobierno gallego en ocasiones anteriores.Por su lado, aunque en el Partido Popular afirmó que se cerrarán en torno al 15% de las camas, aseguran que “poderíase chegar ao 100% abertas de facer falta”.

Álvarez exigió a la Consellería de Sanidade que se mantenga la plantilla de personal sanitario “garantizando la cobertura total de las vacaciones” y una planificación específica para los meses de verano. Además, el portavoz parlamentario del PsdeG planteó si este verano habrá alguna nueva “ocurrencia” o “idea de bombeiro”, como el año pasado, cuando en la localidad de Sanxenxo se ofreció “casa-habitación” a los médicos de refuerzo, en referencia a los pisos gratuitos que se puso a su disposición.

Así, indicó que interpelarán en el pleno de este martes al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, para que responda sobre los recursos humanos que tendrán disponibles el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la planificación de este verano. Así, reclamaron a la Xunta políticas “sólidas” en el ámbito sanitario.

Por su parte, el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, detalló que este periodo estival “van estar totalmente operativas o 85% das camas”, lo que supone “case 20 puntos máis do que di a estatística que se ocupan as camas no verán”. “Hai marxe xa, pero se podería chegar ao 100% de ser necesarias”, remarcou nun rolda de prensa.

En esta línea, manifestó que la oposición “sempre é catastrofista aos riscos que se corren”, pero que, tras el verano “sempre se esquece porque non pasa nada”. “A administración autonómica é coñecedor de cal é a demanda deste servizo no verán e cal é a demanda tamén dos traballadores no dereito este caso do Sergas a ter as súas vacacións, por tanto se axusta sen que afecta en absoluto á prestación dos servizo no sistema publico”, insistió Puy.