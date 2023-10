Los comercios de Galicia podrán abrir diez domingos y festivos en 2024, al igual que este mismo año, según la orden de la Consellería de Economía, Industria e Innovación publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Tras la consulta previa a las principales organizaciones del sector, el Consello Galego de Consumidores e Usuarios y el Consello Galego de Cámaras, la Xunta ha concretado en un comunicado los días festivos de apertura para los comercios de Galicia.

Los diez festivos y domingos de 2024

Según la normativa son diez días cada año y son los siguientes:

7 de enero , primer domingo del año

, primer domingo del año 28 de marzo , Jueves Santo

, Jueves Santo 30 de junio , domingo

, domingo 12 de octubre , Fiesta Nacional de España

, Fiesta Nacional de España 1 de diciembre , domingo

, domingo 6 de diciembre , día de la Constitución Española

, día de la Constitución Española 8 de diciembre , domingo

, domingo 15 de diciembre , domingo

, domingo 22 de diciembre , domingo

, domingo 29 de diciembre, domingo

Hasta el 15 de noviembre

Aquellos ayuntamientos que lo estimen oportuno, podrán solicitar hasta el 15 de noviembre la modificación de hasta dos fechas para su término municipal y así adaptarlo a los festivos locales o bien atender a cualquier otra circunstancia motivada.

En el caso del pequeño comercio, estos días no son de aplicación, ya que, generalmente, los establecimientos que no superan los 300 metros cuadrados pueden decidir libremente su horario, a excepción de los que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa.