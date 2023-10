"El PPdeG está poniendo en serio riesgo el sector empresarial en la costa gallega. Está generando un problema donde no lo hay, jugando con una incerteza que no existe". Son palabras del diputado del PSdeG Julio Torrado este lunes con relación la Lei do Litoral contra la que al Gobierno central dio marcha atrás hace unas semanas al presentar un recurso de inconstitucionalidad. "Va in crescendo una actitud del gobierno de la Xunta que actúa como oposición (del Ejecutivo central)", apuntó el socialista en una rueda de prensa en el Parlamento autonómico.

Torrado se refirió allí al acto celebrado este fin de semana entre representantes del Ejecutivo de Rueda y entidades del mar, "convocado con medios del Gobierno para hacer un acto de partido". En este encuentro, que tuvo lugar el sábado en Santiago, Xunta y cerca de un centenar de entidades del sector firmaron un manifiesto para que el Gobierno central “reconsidere” la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta ley gallega, ya que, según trasladaron, “pone en peligro” el reconocimiento del uso pesquero, marisquero y acuícola como estratégico y prioritario para el desarrollo sostenible del litoral de la comunidad. "No existe ningún problema legal que tenga que ver con la costa gallega", hizo hincapié Torrado. En ese sentido, detalló que lo que hay son "problemas políticos". "Si el PP quiere el traspaso de las competencias con respecto a la costa gallega tiene que recordar que esto se estaba trabajando ya en el gobierno de Touriño, pero en 2009 llego el comandante (en referencia a Núñez Feijóo y mando parar", remarcó. Así, aseveró que "si el PP quisiera todo podría ser muy fácil". Para los socialistas, este posicionamiento y actitud por parte de la Xunta, con los populares al mando, "pone en riesgo inversiones empresariales, futuros empleos en la costa gallego". Además, remarcó que "todas las prórrogas y concesiones de la costa gallega que tienen que ver con actividades empresariales y que dependen del gobierno del estado se han renovado, a excepción de una, que prohibió la Xunta". "El PP está deseoso y Rueda lo que de verdad quiere es que exista un problema. Es muy grave ver a un presidente preocupado por crear un problema solo para tener una herramienta política que ahora no tiene", aseguró Torrado. Así las cosas, también señaló que este tipo de actituds "también ocurrieron con los peajes de las autovías". "Llevamos meses, por no decir años, escuchando al PP diciendo que por culpa del gobierno del Estado los ciudadanos íbamos a pagar peajes en las autovías. Una alarma de un problema que no es cierto", indicó el diputado socialista.