O documento marco co que os socialistas galegos traballarán na Convención Política que celebran esta fin de semana, do que sairá o seu programa electoral para os comicios autonómicos de 2024, inclúe medidas como garantir a asistencia na Atención Primaria nun máximo de 48 horas e propostas como a abolición da prostitución. O documento base sobre o que o PSdeG traballará esta fin de semana, ao que tivo acceso Europa Press e que o partido difundiu entre a militancia, divídese no catro áreas que serán coordinadas polos relatores anunciados o pasado martes polo candidato socialista á Presidencia da Xunta, José Ramón Besteiro.

Deste xeito, o reitor en funcións da UDC, Julio Abalde, capitaneará a área de Economía, na que o documento recolle políticas en emprego, transición ecolóxica, economía social, ciencia e innovación e sectores primarios. Ademais de políticas xa anunciadas polos socialistas, como o plan de impulso dos proxectos industriais prioritarios, o PSdeG recolle un pacto galego pola ciencia, un programa de recuperación do talento e a creación dun observatorio público de custos que vele polo cumprimento da Lei de Cadea Alimentaria.

En materia de servizos públicos, un asunto que coordinará o exministro de Sanidade José Miñones, o PSdeG inclúe unha batería de medidas para a recuperación da atención primaria, entre as que inclúe formular un plan de choque para reducir os tempos de espera e garantir a atención no prazo máximo de 48 horas, "fronte ás esperas de entre cinco e 21 días que se rexistran na actualidade". Estas propostas, que xa foi formulada polo PSdeG no Parlamento de Galicia, agora será recollida no programa electoral co que os socialistas galegos concorrerán ás eleccións galegas.

Os socialistas apostan por apontoar a pediatría en todo o territorio, acabar coa precarización do persoal sanitario e, entre outras cuestións, reverter a decisión de pagar o complemento de exclusividade aos médicos que exercen tamén na privada. Tamén destacan distintas accións en materia de saúde mental, entre as que os socialistas contemplan a creación de protocolos nos centros de educación de detención temperá de patoloxías relacionadas coa saúde mental, especialmente na etapa de Educación Secundaria.

Recuperar a gratuidade dos libros de texto, a creación de bolsas para a preparación de oposicións, o impulso dun novo modelo de residencias con atención máis personalizada e a recuperación da Tarxeta Básica son outras políticas que os socialistas inclúen neste apartado, no que tamén inclúen o feminismo.

Abolición da prostitución

Neste punto, propoñen un plan contra a violencia machista centrado na prevención e na educación, ademais da creación da comisión de atención e seguimento sanitario ás vítimas. Tamén reclama destinar o 0,5% do orzamento consolidado da Xunta a políticas específicas de igualdade.

O PSdeG avoga por camiñar cara á abolición da prostitución a través dun proceso que consideran que se debe enmarcar por iniciativas lexislativas e cambios sociais, á vez que require de políticas públicas eficaces que ofrezan unha saída ás mulleres e fagan da prostitución unha práctica do pasado. Ademais, propón actuacións legais para perseguir aos proxenetas dentro do marco legal e en colaboración con outras administracións.

En materia de cohesión territorial, que coordinará a que fose secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Beira, abordan asuntos como a vivenda. A este respecto, ademais de reclamar a aplicación da Lei estatal e facilitar a delimitación das áreas tensionadas para limitar os prezos de aluguer, os socialistas apostan por un plan efectivo de rehabilitación das baleiras, a creación dun mapa de inmobles acabados e a limitación dos pisos turísticos.

En canto ás infraestruturas, o PSdeG inclúe a defensa do traspaso da titularidade da AP-9, incrementar os mesmos descontos nas peaxes das autoestradas autonómicas que xa se realizan nas do Estado, finalizar as grandes infraestruturas pendentes como a VAC Costa Norte e a Autovía dá Costa da Morte, así como favorecer a rebaixa das tarifas do AVE e a implementación do servizo de mercadorías.

No último dos apartados nos que se divide o documento, 'Un novo modelo para propiciar a segunda gran transformación de Galicia' e que liderará Neves Lagares, o documento base contempla a reclamación do traspaso das competencias pendentes, a apertura da negociación para reformar o Estatuto de Autonomía, así como a defensa do novo modelo de financiamento autonómico.

Os socialistas avogan por promover o coñecemento da lingua e a cultura galega, traballar en liña co Goberno central para que o galego sexa lingua oficial da Unión Europea, e inclúen medidas de rexeneración democrática, participación e pluralismo político.