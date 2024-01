“Trátase dun perfil profesional moi potente. A pesar de ser aínda nova conta con moita experiencia, é un perfil distinto do que adoita chegar á política ultimamente”. Compañeros de Patricia Iglesias durante su última etapa profesional como letrada maior en el Consello de Contas no ocultaban ayer su sorpresa tras conocer su elección como cabeza de lista de la candidatura socialista para el 18-F por la provincia de A Coruña. Un partido, con el que la funcionaria, hasta la tarde de ayer no había tenido vinculación alguna.

Licenciada en Derecho por la USC y con diferentes estudios postuniversitarios en este campo, Patricia Iglesias Rey, originaria de Carballo, ingresó en el cuerpo de letrados de la Xunta de Galicia en enero de 2005 pasando por diferentes consellerías y por el gabinete de asesoría jurídica de la Administración autonómica antes de recalar en 2019 en el ente fiscalizador de las cuentas y de la gestión económico-financiera del sector público gallego. No obstante, no es su caso el de un funcionario clásico: “Conta con moitísimas publicacións científicas, sobre todo arredor da contratación pública, un campo no que é unha das poucas expertas en Galicia. Isto confírelle unha proxección externa que é extraña no ámbito do funcionariado”, explican las mismas fuentes, que apuntan que se trata de una persona preocupada “non só por facer, senón tamén por difundir o seu traballo”. Más allá de la contratación pública, la jurista afincada en Santiago de Compostela lleva muchos años trabajando en favor de la igualdad de género. A este respecto, es una de las referentes de Executivas de Galicia y en el ámbito profesional lidera el grupo de Igualdad de todos las instituciones de fiscalización de cuentas a nivel estatal. De hecho, en durante sus últimas jornadas laborales como letrada maior del Consello de Contas, Iglesias se encontraba impulsando el Plan de Igualdad de este ente. Aquellos que estuvieron a su lado durante los últimos años en este organismo comentan que, debido precisamente a este perfil más técnico y profesional “encaixaría máis como conselleira que como deputada no Parlamento”. No obstante, catalogan como un acierto su elección por parte de Besteiro para encabezar la candidatura de A Coruña, puesto que “enriquece a política, posto que supón a entrada dunha xeración máis que preparada cunha vagaxe profesional de máis de preto de vinte anos ás súas costas”.