Los camareros también rechazan el plan de Yolanda Díaz para la hostelería: "Nuestro problema son las condiciones, no el horario de apertura"

Las palabras de Yolanda Díaz el pasado lunes abogando por reducir los horarios de apertura de la restauración, catalogando como una "locura" la idea de ampliarlos, han causado una honda perplejidad en los diferentes actores del sector en Galicia. Los empresarios, organizados en torno a las patronales de hostelería y el Clúster de Turismo de Galicia, apelan a la libertad de mercado para posicionarse en contra de una medida que consideran restaría atractivo turístico al conjunto del Estado.

No obstante, y contra lo que pudiera parecer, fijar una hora para el cierre de los locales de restauración tampoco es la solución idónea en opinión de aquellos que habitualmente se encuentran tras la barra o frente a los fogones. “Nuestros problemas no radican en el horario de los restaurantes, sino en la duración y condiciones de nuestra propia jornada laboral”, explica Ismael Ferreiro, jefe de sala en el restaurante compostelano O Dezaseis, a EL CORREO GALLEGO. Este empleado señala que lo importante es que los empresarios dimensionen sus equipos acorde a los horarios comerciales que pretendan utilizar. “El problema no está en cerrar antes de la una, sino en que el empleado que está hasta esa hora tenga una jornada laboral que no exceda lo que figura en su contrato y que sus derechos y necesidades estén cubiertos correctamente”.

María Pazos, por su parte, acostumbra a trabajar como camarera durante la época estival en las Rías Baixas, pero no es su trabajo durante todo el año. En su opinión, más que limitar el horario de apertura de los restaurantes sería necesario ampliar las inspecciones laborales para que los contratos en el sector se cumplan. “No me importa quedarme hasta la una o incluso más, pero nunca cobré un plus de nocturnidad y al trabajar a jornada partida acostumbro a hacer más horas de las que figuran en el contrato sin cobrarlas. Eso es lo que se debería mirar más”.

España no es igual al resto de Europa

“El sector lo único que quiere es seguir trabajando y que le dejen hacerlo, obviamente cumpliendo siempre con la legalidad. Entonces, en la restauración y en el tema de los horarios cada empresario debe tomar siempre sus propias decisiones”, explica Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia, que considera que la posibilidad de contar con horarios más coincidentes con el resto de países europeos, como sugiere Yolanda Díaz, restaría atractivo turístico al conjunto del Estado: “España es un país alegre al que vienen 85 millones de turistas anualmente gracias a una determinada tipología de turismo. En Europa los horarios son totalmente distintos y desde el punto de vista turístico son países tristes”.

Pardal ahonda demandando "respeto" para el sector por parte de la vicepresidenta del Gobierno y se pregunta "¿con qué patronales habló esta señora antes de hacer estas declaraciones?". Según el presidente del Clúster, el sector de la hostelería, y fundamentalmente el de la restauración, cuenta actualmente con serios problemas que exigen medidas y soluciones como es el caso de la falta de trabajadores y es ahí donde las administraciones deberían centrar sus esfuerzos.

No es competencia del Gobierno estatal

José González Benavides, propietario del restaurante Herlogón en el municipio pontevedrés de O Grove y con pasado en la vicepresidencia de la asociación empresarial de la villa meca Emgrobes, censura que una limitación sobre el horario comercial de la restauración en ningún caso sería competencia del Gobierno estatal sino de los concellos o, en todo caso, de las comunidades autónomas. En su opinión, declaraciones como las de Yolanda Díaz ofrecen una visión “lamentable” del sector: “Cuando las fábricas hacían cuatro turnos gracias al alto volumen de producción todos aplaudíamos porque generaban empleo. Sin embargo, en el caso de la hostelería nos echamos las manos a la cabeza”.