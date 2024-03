No es el Caminito del Rey, pero casi: así es la vía ferrata más espectacular de Galicia

Si te gusta el montañismo este plan te va a encantar. Es probable que si hablamos de una vía ferrata la primera que se te venga a la mente sea la del Caminito del Rey, en Málaga. No es para menos, pues su popularidad es bien merecida.

Pero, ¿y si te decimos que no tienes que ir tan lejos para disfrutar de este deporte de riesgo? Y es que Galicia cuenta con su propia vía ferrata desde hace ya un par de años.

Antes de contarte todos los detalles, debo decirte que si no te gustan las alturas y las emociones fuertes, es mejor que no sigas leyendo. Si este no es tu caso, aquí te contamos todos los detalles sobre la ruta más extrema de Galicia.

Vía ferrata de Galicia

Pero antes, ¿sabes qué es una vía ferrata? Es un recorrido de montaña que sigue un itinerario de progresión vertical u horizontal, y que está equipado con grapas, clavijas, puentes colgantes, cadenas e incluso tirolinas. Estos elementos, que ayudan a progresar, permiten alcanzar zonas de difícil acceso a montañeros no tan habituados a la escalada. Es decir, no implica necesariamente ser un experto en la materia.

Conocida popularmente como Senda do Santo, esta vía ferrata puede presumir de ser la primera y la más espectacular de la comunidad gallega.

Situada en plena Serra da Capelada y muy próxima a San Andrés de Teixido, entre los pueblos de Cedeira y Cariño, ofrece vistas impresionantes a los acantilados más altos de Europa continental.

Sin duda, un entorno natural único y privilegiado que puede descubrirse como nunca antes si te animas a realizar la vía ferrata.

Catalogada con una dificultad de K3-K4 (dependerá del recorrido elegido), en ella encontrarás diversos puentes de cable, de mono, de escalera, cadenas, un puente colgante y numerosas travesías de grapas, además de una tirolina de 45 metros.

Lo más recomendable es contratar a guías especializados para realizar esta ruta. Podrás encontrar diferentes opciones desde los 35 euros.

Asimismo, no es necesaria experiencia previa, pero, eso sí, tendrás que estar en buena forma física y no tener miedo a las alturas. La duración estimada de la aventura ronda las 2-3 horas.

En definitiva, un recorrido con vistas al mar y a la montaña, que se convierte en una experiencia única. ¿Te animas a probarla?