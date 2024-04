Cambio del tiempo en Galicia: fin del anticiclón y llegada de la inestabilidad

Despois de 15 días de tempo predominantemente seco en #Galicia, volven as chuvias☔️como vemos na imaxe de radar👇



Ademais:

▪️Temperaturas en descenso📉

▪️Vento do noroeste, frouxo no interior, moderado na costa



Bo día! pic.twitter.com/eWuFEkwzfe