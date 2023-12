"¡Hemos repartido ocho millones!", decía, con muchos nervios, Vanesa Lojo al atender la llamada de este periódico tras confirmarse que la administración de loterías que regenta con su marido, Fernando Santos, había vendido parte del premio Gordo del Sorteo de la Lotería de Navidad. En total, ocho millones de euros que quedan en A Pobra do Caramiñal gracias al Gordo más tardío de la historia del sorteo, que salía a las 13:16 minutos. Vanesa y su marido se enteraron de la buena noticia a través de los medios de comunicación. "Nos llamaron de la radio y enseguida vimos la noticia en la televisión", relataba desde la administración La Mezquita en la que el matrimonio lleva trabajando cinco años, situada en la calle Díaz de Rábago.

La pareja vendió dos series del 88.008, es decir, veinte décimos premiados cada uno con 400.000 euros. "No sabemos a quién", aseguraba Vanesa. Sí recuerda que los billetes se despacharon "más o menos" a finales de octubre, lo que hace pensar que pudieron ser adquiridos por vecinos de la localidad y no tanto por los turistas que visitan el municipio en julio y agosto. "En verano sí que compra mucha gente de fuera", confirmaba Vanesa, que confía en que el premio haya quedado en A Pobra: "Ojalá que sí".

Es la primera vez que Vanesa y Fernando reparten un premio de esta magnitud. "Solo habíamos dado premios pequeños, así que estamos muy contentos", señalaba la joven.

En Val do Dubra tocaron 1,2 millones

El Gordo de la Lotería de Navidad también sacudió a la comarca santiaguesa, más concretamente a la capital de Val do Dubra, Bembibre. Allí el encargado de repartir la suerte fue Roberto Pazos Martínez, que regenta desde hace tres años y medio el popular establecimiento hostelero Reyva, muy cerca de la casa consistorial. "Fueron tres décimos que equivalen a 1,2 millones de euros antes de impuestos; no tenemos nin idea de quien pudo ser el agraciado". En el tiempo que lleva al frente del local, Roberto ya repartió un primer premio de la Lotería Nacional, además de algún pellizco en la Primitiva. "Por ahora no hay demasiado movimiento en el bar, no más que de costumbre, a ver si por la tarde se anima".

Lluvia de quintos premios en Barbanza y Costa da Morte

El Sorteo de la Lotería de Navidad ha dejado pellizcos de varios quintos premios en las comarcas de Barbanza y Costa da Morte.

En Barbanza, la administración número 2 de Ribeira vendió un décimo del 86.007, premiado con 6.000 euros. Según confirmó a este periódico el propietario de la oficina, David Martínez, el número premiado se despachó por máquina. "Ni idea de quién puede ser el afortunado. Se vendió por máquina, como pasa tantas veces, así que a saber", señalaba a media mañana, con la administración llena de clientes que acudieron a darle la enhorabuena por el premio.

También en Noia se vendió un décimo del 01.568, otro de los quintos premios del sorteo. Fue concretamente en la administración A Meiga, situada en la rúa Montero Ríos y regentada por María José Petisco Abeijón. Al igual que en Ribeira, fue un décimo expedido por máquina, por lo que el premiado se lleva 6.000 euros. "No tengo ni idea de quién pudo comprarlo", decía María José, muy contenta por dar un quinto premio "aunque sea pequeño".

Por lo que respecta a Costa da Morte, Matilde Fraguela, que regenta la administración de loterías de Laxe, vendió ocho décimos del 86.007, uno de los quintos premios más madrugadores. En Ponteceso se vendió un décimo de otro quinto premio: el 88.979, en tanto que en Carballo se despachó un billete del 57.241, otro quinto premio.