Martín empieza arrasando en Catar donde Márquez ya enseña los dientes

Primera carrerita del año. Más más, el doble. Hoy, sábado, 11 vueltas al circuito de Losail, en la noche catarí, bajo 3.600 bombillas. Y, de nuevo, el madrileño Jorge Martín (Ducati), que cuatro horas antes demostró, con una 'pole position' velocísima, que por algo es el subcampeón del mundo, ganó la carrera al 'sprint', de principio a fin, sin oposición alguna, sí, cierto, escuchando cerquita, pero solo cerquita (ni un solo intento de adelantamiento del surafricano) el motor gritón de la poderosa KTM de Brad Binder, otro que aspira al trono grande.

Martín, que lleva meses protestando porque Ducati no le ha catapultado al sillón oficial del equipo de Borgo Panigale, no se dejó impresionar en la salida, arrancó como un cohete en cuanto se apagó el semáforo, se colocó líder, lider, líder y ya no permitió que nadie le inquietase sin sufrir un solo susto. Cuando dice que está listo para no fallar este año, dice la verdad por lo visto hoy.

"He sido rápido, pero el chatter (rebote) en la rueda trasera sigue estando ahí", comentó 'Martinator' antes de subir al podio. "He estado cerca de caerme en muchas curvas, así que me ha costado mucho. Hoy lo hemos logrado, pero si mañana (domingo) seguimos así, lo tendremos imposible. Vamos a trabajar en ello esta noche y a ver si podemos disfrutar mañana de una buena carrera".

Binder, muy sólido

El interés, pues, de la primera carretira de la temporada, se centró en el resto, ni siquiera en el podio pues Binder estuvo muy, muy, firme en la segunda plata y mereció ser plata de la buena, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia), que lleva unos años prodigiosos, remontó cuatro puestos y acabó, no solo resistiendo el acoso de un fabuloso Marc Márquez, quinto en su debut con Ducati, sino que superó, en un precioso interior, al campeonísimo 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a quien relegó a la cuarta plaza. Otra cosa será este domingo con el doble de vueltas.

Y algo más detrás, no mucho más, pues los cuatro primeros (Martín, Binder, Espargaró, Bagnaia y Márquez) quedaron abrazados en menos de dos segundos, se produjo lo que todos esperábamos: un debut más que hermoso, divertido, eficaz, determinante y, sobre todo, muy, muy, ilusionante y esperanzador, de los dos 'monstruos' que han venido este año a visitarnos. Es decir, el Marc Márquez 2.0, a los mandos de su Ducati 'Desmosedici' 2023 y el novato Pedro Acosta, líder de GasGas y, quien sabe, si pronto, jefe de KTM.

Aleix y Marc, felices

MM93 estuvo inquieto en parrilla, pero despegó bien. Se retrasó algo, pero peleó firme, convencido, con soltura para liquidar primero a la Ducati oficial de la 'Bestia' Bastianini y, luego, pelearse un par de veces, codo a codo, con un soberbio Aleix Espargaró, que, esta vez, le ganó la partida, aunque es la primera de las 41 peleas que aún restan esta temporada. Es evidente, cómo no, que la sonrisa con la que entró el mayor de los Márquez Márquez en su nuevo boxe, en el taller del Gresini Racing team, es más que merecida e, insisto, muy ilusionante.

"Lo he intentado a tope, he dado el máximo, pero he perdido mucho tiempo con adelantamientos", comentó Espargaró. "Tenemos que mejorar en la recta, porque a los demás les resulta fácil pasarnos ahí. Pero estoy muy contento con el nivel de la moto y creo que en la carrera larga vamos a tener mejores cartas, porque hemos guardado muy bien el neumático trasero hoy". "Yo, que sigo experimentando buenas sensaciones con la Ducati, me siento muy orgulloso de esta quinta plaza, pues es una manera de arrancar, junto a la posición en parrilla (6º, segunda fila), estupenda para sentirnos, todos, yo y el equipo, contentos. Insisto, es una buena manera de arrancar", añadió Márquez.

Y por lo que hace referencia al 'tiburón de Mazarrón', ya ni les cuento. Primera carrera entre los 'reyes', debut en MotoGP, primera experiencia con un aparato que nada tiene que ver con la juguetona Moto3 y la difícil Moto2 y el muchacho acaba noveno , a solo 4.431 segundos del primero y por delante de Mivarick Viñales (Aprilia), Jack Miller (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Honda), Johann Zarco (Honda) y Alex Rins (Yamaha). Enorme papel el del hijo del pescador de Mazarrón.

Clasificación: 1. Jorge Martín (Ducati), 20 minutos 41.287 segundos; 2. Brad Binder (KTM), a 0.548 segundos; 3. Aleix Espargaró (Aprilia), a 0.729 segundos; 4. 'Pecco' Bagnaia (Ducati), a 1.625 segundos y 5. Marc Márquez (Ducati), 1.872 segundos.