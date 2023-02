Movistar Plus+ ha fichado a Arturo Valls. El presentador, rostro habitual de Antena 3 en los últimos años, da el salto a la plataforma de pago con un nuevo show de entretenimiento que se encargará de presentar, según ha conocido en exclusiva YOTELE. La noticia adelantada por este portal el pasado 13 de octubre de 2022 ya es oficial.

Concretamente, el conductor del desparecido 'Ahora caigo' se pondrá al frente de su propia versión de 'That's My Jam', el concurso protagonizado por famosos que se someten a diferentes retos y juegos de carácter musical, que presenta Jimmy Fallon en la NBC. El espacio nació como una sección del ya veterano show diario de entrevistas del presentador, 'The tonignt show'. Debido a su éxito, logró independizarse y convertirse en un espacio con entidad propia.

De esta manera, el concurso americano llegará a España de la mano de Arturo Valls, que se convertirá en el alma del formato en nuestro país, ya además de encargarse de presentarlo, también estará implicado en su producción a través de su compañía audiovisual junto a LaCoproductora y NBC Universal. Según la información a la que ha tenido acceso este portal en exclusiva, en las próximas semanas se cerrará el equipo que se encargará de desarrollar la producción y próximamente comenzarán las grabaciones.

Cabe recordar que el presentador valenciano, que saltó a la fama como reportero de 'Caiga quien caiga' en Telecinco, tiene pendiente de estreno la tercera edición de 'Mask Singer', que se grabó la pasada temporada y se estrenará en Antena 3 en los próximos meses.

El formato 'That's My Jam' vendrá a sumarse a la potente cartera de formatos de entretenimiento de Movistar Plus+ que en los últimos meses se han puesto en marcha, entre los que destacan 'Cinco tenedores', con Juanma Castaño y Miki Nadal, 'Milá vs Milá (y su secuela 'Milá vs Levy') con Mercedes Milá, 'Martínez y hermanos', con Dani Martínez, y 'Rojo Caramelo', con Susi Caramelo (concursante de 'Tu cara me suena 10', como adelantó en exclusiva YOTELE), que se sumaron en su momento a marcas de éxito de la plataforma como 'La resistencia' de David Broncano o 'Ilustres ignorantes', con Javier Cansado, Pepe Colubi y Javier Coronas.