Falar de lindes en Galicia implica recoñecer conflitos e enfrontamentos. A propiedade dos terreos e a súa delimitación convértense en moitos casos en fonte constante de disputas, denuncias, xuízos e ata actos violentos entre veciños, ou mesmo entre membros dunha mesma familia.

Unha cuestión que o programa Xente Marabillosa, que emite semanalmente Televisión de Galicia (TVG), abordará na noite deste mércores con esa combinación de televisión de servizo público e entretemento que lle levou a obter o Premio Iris ao mellor programa autonómico de España outorgado pola Academia de Televisión. Un programa que combina a emisión televisiva, que cada semana se posiciona entre os programas máis vistos en Galicia, cunha forte presenza dos seus contidos en internet, onde as cámaras ocultas acumulan centos de miles de reproducións e convértense por mérito propio en contido viral.

Novo récord de visualizacións en internet

Precisamente, as cámaras ocultas do último programa, dedicado ao alzhéimer, volveron a bater estes días o seu propio récord de visualizacións en internet con máis de 300.000 reproducións dos seus contidos nas distintas redes sociais –tanto as do programa como as da TVG– en só tres días desde a súa publicación.

Respecto ao programa do vindeiro mércores, dedicado ás lindes, aínda que moita xente non o sabe, mover unha marca destinada a fixar o límite entre dúas propiedades constitúe un delito que pode carrexar unha pena de multa de tres a dezaoito meses. No territorio galego existen na actualidade 11 millóns de parcelas, pertencentes a uns 3 millóns de propietarios rexistrados.

Por iso, para mostrar a realidade asociada á manipulación das lindes e os problemas que xeran, Xente Marabillosa estrea este mércores dúas novas cámaras ocultas nas que unha muller quere comprar unha leira ao seu veciño para acabar cos problemas que arrastra desde hai anos. Pero non sabe que o veciño alterou a situación das marcas para cobrarlle máis do que lle corresponde.

A priori, podería semellar que poucas persoas se atreverían a intervir nunha situación semellante, pero os galegos sempre están dispostos a axudar. En concreto, dúas persoas valentes e sen pelos na lingua reaccionan nas cámaras ocultas e acoden ao estudio de Xente Marabillosa para recibir o trofeo do programa de mans de Xosé Antonio Touriñán, padriño desta entrega. Xunto a el, e xunto á presentadora do espazo, Lucía Rodríguez, estará o avogado Luis Peña, quen poñerá a súa experiencia profesional ao servizo do público para resolver as dúbidas máis habituais sobre o problema das lindes.

Como é habitual, a ‘xente marabillosa’ protagonista da noite será homenaxeada polo equipo e os seus achegados, para quen o programa preparou un vídeo-regalo moi especial e unha chea de sorpresas que, nesta ocasión, contarán con flores e películas como eixos argumentais. A música correrá a cargo do quinteto feminino A Banda da Loba, que encherá o escenario coa súa mestura de pop e folk.