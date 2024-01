El humorista Roberto Vilar se encuentra inmerso en su gira por teatros de toda Galicia –la primera que realiza– con motivo de los treinta años que acaba de cumplir en la televisión. El espectáculo, al que Vilar ha querido llamar Celebreixon, recala en Santiago de Compostela este sábado con un doble pase (a las 18.00 y 21.00 horas) en el Auditorio Abanca.

En palabras del humorista de Xove (Lugo), se trata de “unha xira descomunal” para la que lleva unos tres meses ensayando y que considera que es “a maneira perfecta de celebralo”. “Ao acabar os ensaios sempre lle digo ao equipo que realmente isto é o que quería, é unha auténtica celebración, unha festa onde te xuntas coa xente que queres e fas o que queres”, señala Roberto Vilar a EL CORREO GALLEGO.

Una auténtica fiesta que estará llena de sorpresas en cada localidad en la que actua y Santiago no será la excepción, siendo el músico y compositor Xabier Díaz, quien acumula una exitosa trayectoria de más de tres décadas en diferentes proyectos de música tradicional gallega, la gran sorpresa que Roberto Vilar tenía preparada para los dos pases que llevará a cabo este sábado 3 de febrero en la capital gallega.

Tal y como ha declarado el propio Roberto Vilar a este diario, Xabier Díaz, quien a su juicio se trata “dunha das voces máis bonitas e emocionantes”, hará “unha actuación única na vida ao cantar un tema moi especial que non forma parte do seu repertorio e que se verá unha soa vez na vida” en un espectáculo que espera lleno absoluto y para el cual Roberto Vilar ya cuenta los días. “Actuar en Santiago é especial. É a miña casa. Vivo aquí e sei que se trata dun público acostumado a ver bos espectáculos. Son consciente da esixencia que supón actuar na cidade do Apóstolo, pero estou moi emocionado de ter que medirme ante un público que sabe apreciar o que é distinto e Celebreixon é bastante distinto”, relata Roberto Vilar.