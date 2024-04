Comienza la cuenta atrás para el estreno de El caso Asunta, la nueva serie de Netflix que acerca un crimen que conmocionó a toda una ciudad, Santiago de Compostela, y que llenó de titulares la prensa nacional.

Una ficción, que llega este viernes 26 de abril a la plataforma de streaming norteamericana, que encierra numerosas curiosidades.

Santiago de Compostela como epicentro de 'El caso Asunta'

La capital gallega es la gran protagonista de esta historia. Zonas de Santiago como República Arxentina, Doutor Teixeiro y la rúa do Hórreo son una constante. También aparecen lugares de Santiago como la Praza da Quintana, la Alameda, los juzgados, la comisaría de la Policía Nacional o la Iglesia de San Fernando.

Asimismo, la localidad de Teo adquiere gran importancia. Además, la serie cuenta con escenas en Madrid y A Coruña, grabando en esta última en lugares como Alfonso Molina, el monte de San Pedro, el paseo marítimo en la zona del Orzán o en la zona de la torre de control marítimo de la ciudad herculina.

Dos directores para seis capítulos de 'El caso Asunta'

La serie de El caso Asunta, compuesta por seis episodios con una media de 50 minutos de duración, está dirigida por los coruñeses Carlos Sedes y Jacobo Martínez, que han estado al frente de cuatro y dos capítulos respectivamente.

Las grabaciones de El Caso Asunta se llevaron a cabo entre los meses de junio y octubre de 2023.

Creador gallego

Detrás de esta nueva serie se encuentra una persona con nombre y apellidos, se trata del productor y guionista noiés Ramón Campos, conocido por dejar huella en series como Fariña, Velvet y Las chicas del cable, entre otras.

Tal y como ha reconocido el propio Campos a EL CORREO GALLEGO, se trata de un caso que le llamó la atención por “ser de Noia y haber vivido durante cuatro años en Santiago, cerca de donde lo hacían Rosario Porto y Alfonso Basterra”, pero, sobre todo, porque su hermana, que trabajaba de psicopedagoga en Muros, le contó que, después de todo el revuelo mediático, un niño le preguntó si sus padres podían asesinarle.

“Ahí me di cuenta de que los medios de comunicación estaban teniendo una responsabilidad brutal. Ahí es donde me enganché al caso, donde vi que no era solo un asesinato, sino que tenía algo mucho más grande detrás”, señala.

Base sólida de 'El caso Asunta'

El caso Asunta no es la primera serie que su creador, Ramón Campos, hace sobre este crimen. Ya lo trató en 2017 en la miniserie documental El caso Asunta: Operación Nenúfar, producción que se puede ver en Netflix y que cuenta lo sucedido apoyándose en los documentos oficiales, tanto de la investigación como el juicio, así como en los testimonios de la gran mayoría de los protagonistas.

Aquellas declaraciones recogidas, muchas de las cuales son desconocidas para el público general, no fueron incorporadas en la serie documental porque quienes las acercaron no querían salir delante de una cámara, son recogidas en la nueva serie de forma ficcionada.

Aunar acentos

La serie se ha fijado hasta en el más mínimo detalle hasta el punto de aunar acentos gracias a la ayuda de dos lingüistas para todo el reparto aunque, como ha detallado la actriz catalana Candela Peña, ella “ha sido quien más trabajo les ha dado” al tener que poner un acento con el que no estaba familiarizada.

“Para hacer esta serie el equipo ha sido muy meticuloso con todos los actores para aunar acentos. Tan solo se ha librado María León, que hace de una guardia civil destinada desde Sevilla”, ha comentado a EL CORREO GALLEGO.

Candela peña no iba a ser Rosario Porto

En un principio, la actriz catalaña Candela Peña no iba a encarnarse en la piel de Rosario Porto. De hecho, según ha reconocido en varias entrevistas, había aceptado el papel de guardia civil que finalmente desempeña María León.

“A mí me llegan los guiones y, cuando tengo la cita con el productor, con Ramón Campos, le digo que me ha gustado el personaje y pregunto por curiosidad para saber quién iba a hacer de Rosario Porto. Todavía no tenían a nadie y me ofrecí para hacer una prueba, accedieron a hacerla y me la preparé todo lo bien que pude. Hice la prueba con una peluca, que no fue con la que finalmente rodé, hecha a medida, y logré convencer al productor, quien a su vez hizo lo mismo con Netflix. Después empezó lo que yo no había imaginado. Hasta ese punto solo había pensado en la pelea por conseguir el papel principal, más tarde fue: ‘¡Madre mía! Ahora esto hay que hacerlo durante seis capítulos. Ahí empieza el miedo y los vértigos’”, ha asegurado en una entrevista concedida a este medio.

Dudas de Tristán Ulloa para interpretar a Alfonso Basterra

El propio actor nacido en Francia y criado en Vigo, Tristán Ulloa, ha reconocido a este periódico dudar sobre interpretar o no a Alfonso Basterra. También lo ha hecho el creador de la serie, Ramón Campos, quien ha asegurado que lo entendía, al tener que “transitar un viaje de un personaje complicado”.

Lo que le hizo finalmente aceptarlo, ha declarado Tristán Ulloa, es que “enseguida vi quiénes estaban involucrados, un equipo que ya conozco desde hace muchos años por otras producciones como Fariña”.

Primer actor del reparto de 'El caso Asunta

Desde el minuto uno, el creador de El caso Asunta, Ramón Campos, tenía claro al actor con el que quería contar sí o sí, Javier Gutiérrez, que se mete en el papel de juez. “Fue el primero que llamé y con el primero que me reuní”, ha declarado Campos a este diario.