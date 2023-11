DESDE EL AÑO 2017, la Real Orden de Caballeros de María Pita, de A Coruña, viene divulgando el conocimiento del Camino Inglés, la ruta marítima por la que llegaron al puerto de A Coruña miles de peregrinos jacobeos procedentes del norte de Europa entre los siglos XI y XVI.

Inicialmente, las flotas de los cruzados camino de Tierra Santa, tocaban en el puerto de A Coruña, para impetrar la ayuda del Apóstol en su defensa de los Santos Lugares. Más tarde, fueron los navíos de la Liga Hanseática los que, en sus expediciones comerciales desde el mar Báltico, recogían peregrinos en los puertos que visitaban y desembarcaban en A Coruña para dirigirse al sepulcro del Apóstol.

En el período más floreciente de las peregrinaciones jacobeas y hasta la Reforma Protestante, desde el sur de Inglaterra partían con cierta regularidad navíos fletados exclusivamente para peregrinos compostelanos.

La devoción al Apóstol Santiago en los países indicados queda patente en los abundantes vestigios jacobeos que se conservan en ellos: templos dedicados a Santiago, monumentos conmemorativos en los puertos de partida, escultura, pintura, restos arqueológicos, sepulcros con motivos alusivos al Apóstol, antiguos hospitales para peregrinos, música, literatura, la vieira en los escudos de numerosas ciudades y universidades, etc.

Añadiré el frecuente uso en Europa del nombre de James, Jakobus, Jacobo, Jakob o Jacques; sin olvidar la denominación de Corte de Saint James, cuando se habla de la corte del soberano del Reino Unido.

Por otra parte, fueron muchos los peregrinos miembros de la realeza europea y de la nobleza, jerarquías eclesiásticas y personajes populares, que dejaron escrito su testimonio peregrino.

La frase de Goethe “Europa se hizo peregrinando a Santiago”, adquiere realidad si consideramos la complementariedad de los caminos francés e inglés: rutas terrestre y marítima de Compostela.

La R. O. de CC. de María Pita, la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo y la Autoridad Portuaria de A Coruña, conscientes de la importancia histórica del Camino Inglés, patrocinaron en el año 2022 la publicación del libro El puerto de La Coruña en El Camino Inglés a Santiago de Compostela.

En octubre del presente año la Xunta de Galicia apadrinó una segunda edición, en inglés, con el título The north of Europe on pilgrimage to Compostela. The English Way.

De nuevo la R.O. se compromete con El Camino Inglés y promueve la idea de que algún día sea reconocido por la Unesco como Bien Inmaterial Patrimonio de la Humanidad.

Quienes deseen apoyar esta iniciativa pueden hacerlo mediante un sencillo formulario en la página web: www.caminoinglespatrimoniodelahumanidad.com