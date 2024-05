Oroso encomienda a los alumnos de su instituto el pregón de una Festa da Troita que celebrarán del día 10 al 12

El Ayuntamiento de Oroso ha elegido pregonero para la edición número 26 de la Festa da Troita, que llegará a Sigüeiro el 10, 11 y 12 de este mes. Y los afortunados serán estudiantes del Instituto de Educación Secundaria, ya que “tras un proceso de selección moi rifado, varios grupos de alumnos de terceiro da ESO demostraron a súa creatividade, paixón e compromiso, competindo pola oportunidade de dirixirse aos asistentes neste evento emblemático”, apuntan desde la administración local. Podrá escuchárseles el domingo 12 (13.30 h.).

La exaltación arrancará el viernes 10 con el Festival Oroso en vivo, en el que actuarán el Grupo Origen y la orquesta Kubo. El sábado 11 comenzará el campeonato de pesca para adultos y se inaugurará la feria de artesanía, incluyendo juegos de habilidad en la Praza do Concello y actuaciones a cargo de la Asociación Folclórica Lembranzas do Tambre y de la A.C. Néboas do Cumio. A su término, degustación de truchas (servirán 400 kilos), concierto de la Banda de Música de Arca y Festival Oroso en vivo, con Tania Veiras y Olympus.

El día grande, domingo 12, empezará con el campeonato de pesca infantil, pasacalles con Buxos Verdes y la Asociación Folclórica Argalleiros. Después, juegos de habilidad y lógica, Obradoiro Chaveira, música con la Charanga KM 0, degustación de truchas, pregón a las 13.30 horas y entrega de los trogeos del torneo de pesca. De la sesión vermú se encargarán el grupo The Voice en la alameda de Góis y DJ Javi Eiroa en la rúa Pablo Iglesias. El evento finalizará con la gala de Dani Royo en la alameda de Góis y la de Los Satélites.

Folclore en la alameda

Pero los amantes de la buena música tienen, ya este fin de semana, un aperitivo con el V Serán de primavera, organizado por Lembranzas do Tambre con apoyo del Concello orosano y la Diputación, este sábado 4 de mayo en la alameda de Góis. Empezará con el Seranciño, a cargo de las escuelas de Lembranzas do Tambre (Oroso), Xeitosos de Trazo, A.C. Mestre Manuel Gacio (Boqueixón), Ultreia y Escola de Brincadeira (ambas de Santiago).

Y, ya a partir de las 21.00 horas, llegará el Serán, con galas de los locales Lembranzas do Tambre, Néboas no Cumio, Argalleiros y Buxos Verdes. También estarán Sarillo de Aiazo (Frades), Cantareiras Barallocas (Oleiros), Os Xeitosos de Trazo, Santiaguiños de Boimorto y Gatiños de Portonovo (que llegan desde Sanxenxo). Habrá, asimismo, regalos y sorteos, además de barra y pinchos, siempre a precios populares.