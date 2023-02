Mediodía de un domingo invernal. Amén de la novedad del sol pintando tejados, suena una voz cálida y una guitarra a juego en la entrada de la Rúa Nova. No se ve a nadie. La música baja de un balcón. Debajo, un portal abierto, un cartel y dos palabras... Faino Ti. Así se llama un recién nacido festival de pequeño formato con música, poesía, cine, pintura... una apuesta en minúscula que tendrá segunda edición dado su éxito.

Teresa Villamor Nores, alumna de la Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago (USC) y Elena Fernández Troncoso, que tras acabar Biología prepara oposiciones para Secundaria, son violinistas de alma folk y creadoras de Faino Ti. Tienen un modo de entender la cultura que va más allá de los circuitos habituales y creen caduca la expresión: Tendríamos que hacer esto... si luego no se hace. Ellas han pasado a la acción, a la filosofía del Do it yourself (Hazlo tú mism@) como detallan para EL CORREO.

Teresa: “Eu vi un festival semellante cando estaba de Erasmus con propostas en casas e lugares onde non é doado facer concertos ou recitais... e iso é Faino Ti, un festival para novas ideas que merecen a pena porque si que se poden facer”.

Elena: “Por exemplo, nas foliadas en Santiago como noutras actividades, moitas veces estamos as mesmas persoas e é unha cousa moi endogámica, por iso pensamos que sería bo facer algo diferente”.

Y así, apoyadas por los consejos de Adriana Guede, ella sí con algo de experiencia en este área, a primeros de este curso empezaron a juntar granos de arena a base de contactos y esfuerzo hasta crear la pequeña y hogareña playa de Faino Ti.

Todo empezó como idea hace un año y tras la reciente primera edición, anuncian que habrá segunda.

“Levou moito atopar pisos para facer este primeiro Faino Ti porque moita xente nos dicía: Para o vindeiro ano contade comigo”, explica Teresa, natural de Cangas y conocida como Teresiña. Ella y su compañera de piso Elena, han dado ejemplo poniendo su salón por escenario al lado de otros lugares atípicos.

El grupo noruego Blåsebaluba, actuó en la Casa do Peixe en un primer Faino Ti donde además intervenieron: Manuel Lucas, Arantxa R.Torres, Maite Martínez, Miguel Ponce de León, Rei Rad, Guísomo Eu, Refugallo, Cora Novoa, Adriana Guede, Diego Horschovski, Treba, Oíches? Teatro, Michu da Rocha con Andoni Arcos, Andrea Valle, Tomás Porteiro con José Zas, y Tía Tere.

Todo ello financiado con taquilla inversa (el público accede gratis y al terminar paga lo que considere) y merchandising, aunque Elena admite que ella pensó que la primera parte de su casero plan económico, “funcionaría algo mellor”.

Cerrada etapa, ahora hilan ideas para el siguiente edición. Teresiña: “Buscamos atopar casas que estean céntricas e teñan algunha habitación e/ou salón onde poidan coller unhas 15 persoas”. “A alma deste festival é que sexa en espazos pequerrechos”, añade Elena, natural de O Porriño.

Ambas buscan nuevos cómplices como cierto cineasta gallego que hablará con ellas tras mediar este diario ya que él también albergó en su casa actos culturales fuera de guion.

La unión, la fuerza... Faino Ti.