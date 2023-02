El parque de Belvís acogerá antes de final de año, según las previsiones del alcalde, el nuevo Centro Integral para a Inclusión Social, un proyecto que impulsa el Concello y que tiene como objetivo ayudar en términos de formación o asesoramiento a personas en riesgo de exclusión social. Así lo explicó ayer el regidor de la capital gallega después de la Xunta de Goberno local que dio luz verde a la iniciativa. Xosé Sánchez Bugallo explicó que este servicio publico estará ubicado en el parque de Belvís, en uno de los edificios de titularidad municipal que actualmente está en desuso y que acogió el Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC).

Se ubicará en el edificio que acogió CIAC tras un proceso de rehabilitación que asciende a 835.000 euros

“A superficie total construída será de 1.152 m2 que serán adicados a este centro de servizos para atención e fomación de persoas en risco de exclusión social”, manifestó el alcalde, antes de incidir en que permitirá “axudar a persoas con problemas para conseguir traballo, solicitar axudas ou que precisan formarse”.

El proyecto de ejecución fue elaborado por el estudio Arquitav Arquitectos y tendrá un presupuesto total de 835.142 euros, para su ejecución en un plazo de 8 meses. Explican desde el Concello, que la actuación pretende recuperar la imagen original de las edificaciones y alterar lo mínimo posible su apariencia para mejorar la integración en el entorno.

La obra tiene un plazo de ejecución de ocho meses y permitirá crear espacios de trabajo y para la asistencia

El programa de la intervención se divide en tres áreas funcionales: en primer lugar un área de acogida e intervención social (AF1), en la que se llevarán a cabo labores de acogida (primera atención, valoración, orientación, aproximación diagnóstica, diseño de la intervención social), se garantizará el alojamiento y se cubrirán las necesidades básicas. Este espacio contará con zona de recepción, despachos para trabajadores sociales, archivo, sala de espera y zona de descanso, aseos y ducha divididos por género, zona de lavandería, consignas de uso individual, sala de limpieza y un salón de actos para la realización de actividades diversas.

La segunda será el área de intervención socio-educativa y de atención socio-sanitaria (AF2), a través de la cual se coordinarán los distintos servicios sociales comunitarios y dispositivos de atención primaria de salud y de atención especializada y se llevarán a cabo labores socio-educativas (orientación continuada, pautas de salud e higiene personal…) y que contarán con despachos para los educadores y los técnicos, aulas para trabajo en grupos, aula de informática, sala de espera y zona de descanso, aseos y comedor-cocina.

Habrá un tercer espacio, un área de incorporación social (AF3), una zona de dirección y de implementación del Programa municipal de Inclusión Social, que contará con despachos para agentes de desarrollo local, psicólogo, dirección del centro; aulas para trabajo en grupos, aseos, sala de espera y zona de descanso y sala de juntas. En cuanto a los espacios exteriores, se adecuarán para ser utilizados como plaza pública y lugar de encuentro, así como una zona para actividad hortícola. La acción está vinculada a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Santiago, Edusi.

PAZO DE RAXOI.

El gobierno local también aprobó ayer el expediente para la redacción del proyecto de rehabilitación del interior del pazo de Raxoi, que incluye la realización de visitas turísticas de carácter histórico, arquitectónico y artístico, con un presupuesto base de licitación de 350.160,98 euros. Se trata de un contrato con el que “se levarán a cabo unha serie de actuacións no interior do edificio, da mesma maneira que agora se están a realizar na fachada da praza do Obradoiro”, explicó el alcalde, que avanzó que se prevé una inversión total de 3 millones de euros en esta iniciativa.