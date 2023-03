Tiene mérito aunar en un evento música, una conferencia y una exposición y rozar el lleno en un local como el Salón Teatro, en Santiago. El impulso de ese logro, que giró alrededor del candente tema de la salud mental, parte desde Compostela, de Carlos Morales y su interés “por aprender de la mente”, dice en charla con EL CORREO.

“En el año 2016 empecé a interesarme por la mente y de forma progresiva fui contactando desde internet con grupos donde se habla de ello, y la cosa fue creciendo poco a poco”, explica Carlos, programador informático natural de Laracha e impulsor del citado concierto en Santiago del grupo que lidera, Fear Of Missing Out, “que existe gracias a los músicos de la Casa do Rock”, añade agradecido sobre ese centro formativo con sede compostelana.

Presentaron el disco Disorders.

“En internet fui explicando mi idea de hacer música con letras hechas por personas afectadas por problemas mentales o por sus familias, y me llegaron letras desde Estados Unidos, Namibia, la India o España, entre otras partes”.

Son siete canciones de rock progresivo que hablan de “autismo, anorexia, trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, trastorno límite de personalidad y trastorno obsesivo compulsivo”, con lírica e ilustraciones hechas por personas afectadas por dichos conflictos.

Tras el disco, Carlos, inquieto pero sin prisa, puso en marcha el reto de hacer un concierto.

“Aparte de mi interés personal por este tema y de que me gusta aprender de ello, se trata de un tema que, por estadística, todos tenemos cerca con casos de personas próximas”.

El informe del Ministerio de Sanidad de diciembre de 2020 señala que el problema de salud mental más común en España registrado en las historias clínicas de atención primaria es la ansiedad, “que afecta al 6,7 % de población con tarjeta sanitaria”.

Y ese dato es una mera parte de la globalidad del problema.

El reciente concierto compostelano de Fear Of Missing Out se hizo en sintonía con una exposición del compostelano Carlos Asorey (hijo del responsable del desaparecido pub Dado Dadá y de Carmen Eixo) y con una charla de Rebeca Calvo, psicóloga santiaguesa.

“La idea principal de un concierto tan especial era normalizar la demanda de ayuda de terapia psicológica”, apunta Calvo, psicóloga general sanitaria y neuropsicóloga.

“Cada vez que hablamos de salud mental parece que solo hablamos de cosas muy duras y la idea de esta iniciativa era visibilizarlo de una manera didáctica”, aclara. Y subraya la singularidad del disco que hiló la reciente actuación solidaria.

“Las letras de las canciones hablan de personas con diagnósticos tras evaluaciones de salud mental, de cómo lo viven esas personas y también sus familiares... Al final, con todo lo que pasó durante la pandemia, vimos que la salud mental es algo que todos podemos perder”.

Tanto lo recaudado por el disco como en la jornada santiaguesa, con aportación libre, irá a beneficio de Feafes (Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia). El evento compostelano fue patrocinado por Mentiness con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y el Centro Dramático Galego (CDG).

Los cuadros de Asorey expuestos “están inspirados en un momento de crisis que tuvo hace unos años su autor”, explica Morales sobre la aportación artística de su tocayo.

ESPÍRITU SOCIAL COLABORATIVO Tras dicho encuentro en la capital gallega, y otro previo el pasado noviembre en la sala Rebullón (Mos, Pontevedra), este proyecto impulsado por Carlos Morales ya ha portado “más de 2.000 euros” para la labor de Feafes, y está previsto llevar este proyecto solidario “hasta Bilbao y Castellón”.

Amén de Morales, Fear Of Missing Out formaron en Compostela con Alejandro Mou Melchor, Carla López, Almudena García, Bea Mazaira, Miguel Valverde, Laura Sanz, Rebeca Calvo, Markos Villar, Iago Carro y Mario Blanco, un grupo rock de vocación social que ya prepara “un segundo disco sobre salud mental”.