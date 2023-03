Con motivo da carreira da San Silvestre, que terá lugar este sábado 11 de marzo logo de ser aprazada o pasado 31 de decembro polo mal tempo, produciranse restricións circulatorias nas rúas de Montero Ríos, Xoán Carlos I, praza de Galicia, Rodrigo de Padrón e Virxe da Cerca entre as 16.30 e as 18.15 horas.

Desvíos no transporte urbano

As liñas do transporte urbano que circulan por esas rúas verán modificados os seus percorridos durante o transcurso da carreira nos servizos comprendidos entre as 16.30 e as 18.15 h.

O Concello de Santiago prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lle poida ocasionar.

Todas as paradas do transporte urbano nos itinerarios de desvío das liñas serán paradas alternativas a demanda de usuarios e usuarias, onde poderán acceder e baixar dos autobuses en todas as liñas desviadas.

Liña 1: Cemiterio de Boisaca – Hospital Clínico: Hospital Clínico – Cemiterio de Boisaca: Hospital Clínico – Santa Marta – avda. Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) – avda. de Lugo – avda. Rodríguez de Viguri – rúa Anxo Casal – rúa San Caetano e itinerario habitual cara o cemiterio de Boisaca. Cemiterio de Boisaca – Hospital Clínico: Cemiterio de Boisaca – avda. Cruceiro da Coruña – Salgueiriños – San Caetano – Anxo Casal - avda. Rodríguez de Viguri - avda. de Lugo – rúa do Hórreo (est. Intermodal) – Romero Donallo – Santa Marta e itinerario habitual cara o hospital Clínico.

Liña 4: As Cancelas – Romaño: Romaño – As Cancelas: Romaño – Vista Alegre – Galeras – rúa Poza de Bar – San Lourenzo – avda. Mestre Mateo - avda. Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) – avda. de Lugo – avda. Rodríguez de Viguri – rúa Anxo Casal – rúa San Caetano e itinerario habitual cara As Cancelas. As Cancelas – Romaño: As Cancelas – San Caetano – Anxo Casal – avda. Rodríguez de Viguri – avda. de Lugo – rúa do Hórreo (est. Intermodal) – cambio sentido Galuresa – avda. de Lugo (sentido Norte) – Rodríguez de Viguri – Anxo Casal – avda. Castelao – Vista Alegre e itinerario habitual cara o Romaño.

Liña 5: Rocha – Vite: Rocha – Vite: Rocha – itinerario habitual ata a avda. de Ferrol – Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) - avda. de Lugo – avda. Rodríguez de Viguri – pza. Camilo Díaz Baliño – Anxo Casal e itinerario habitual cara Vite. Vite – Rocha: Vite – pza. Camilo Díaz Baliño – avda. Rodríguez Viguri – avda. de Lugo – rúa do Hórreo (est. Intermodal) – Romero Donallo – avda. Vilagarcía e itinerario habitual ata a Rocha.

Liña 6A: Aeroporto – San Marcos – Hórreo (est. Intermodal) – Os Tilos: Aeroporto – San Marcos – Hórreo (est. Intermodal) – Os Tilos: Aeroporto – itinerario habitual ata San Caetano –

Anxo Casal – avda. Rodríguez de Viguri – avda. de Lugo – Bernardo Barreiro – Curros Enríquez – Doutor Teixeiro – rúa da Rosa e itinerario habitual ata Os Tilos. Os Tilos – Hórreo (est. Intermodal) – San Marcos – Aeroporto: Os Tilos – itinerario habitual ata a rúa do Hórreo (est. Intermodal) – avda. de Lugo – Rodríguez de Viguri (cambio de sentido na rotonda coa avda. do Camiño Francés), Rodríguez de Viguri (lateral antiga estación, sentido baixada) – rúa Monte dos Postes e itinerario habitual cara Aeroporto.

Liña 7: Rúa Valle Inclán – Aríns: Nos horarios de corte de tráfico, a liña rematará na parada da rúa Curros Enríquez, desde onde iniciará novamente o percorrido cara Aríns, indo por Santiago de Guayaquil, e de Doutor Teixeiro a avda. de Lugo. Liña 8: Vidán – Camiño dos Vilares: Vidán – Camiño dos Vilares: Vidán – itinerario habitual ata avda. das Burgas e avda. da Coruña – Rosalía de Castro (sentido Sur) - avda. Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) - avda . de Lugo – avda. Rodríguez de Viguri – Anxo Casal – avda. Castelao e itinerario habitual por Guadalupe e Camiño dos Vilares. Camiño dos Vilares – Vidán: Tanatorio / Camiño dos Vilares – itinerario habitual ata avda. Castelao – Anxo Casal – avda. Rodríguez de Viguri – avda. de Lugo – Hórreo (est. Intermodal) – Romero Donallo – avda. Mestre Mateo – Campus Sur – J. Mª Suárez Núñez – Campo de San Domingos - avda. Mestra Victoria Míguez – Vidán.

Liña C2: San Caetano – Fontiñas – hospitais – Vite – San Caetano: Desde o hospital Clínico: habitual ata Rosalía de Castro – Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) – avda.

Lugo – avda. Rodríguez de Viguri – Anxo Casal – pza. Camilo Díaz Baliño.

Liña C5: Pol. Costa Vella – Amio – pza. Galicia – Paxonal - Amio: Itinerario habitual ata Fontiñas – desde Viena e Londres por avda. Lugo (sentido Sur) – Bernardo Barreiro – Doutor Teixeiro e itinerario habitual por rúa da Rosa.

Liña C11: Circular de Fontiñas: C.C. As Cancelas – Xeneral Pardiñas: itinerario habitual ata Doutor Teixeiro, rematando no centro na rúa da Rosa, en lugar de en Xeneral Pardiñas.

Xeneral Pardiñas – C.C. As Cancelas: Saída da rúa da Rosa – Fernando III – galuresa – Hórreo (est. Intermodal) - avda. Lugo – rúa Londres e itinerario habitual.

Liña P1: Pza. Camilo Díaz Baliño – Figueiras: Pza. Camilo D. Baliño - Figueiras: saída da pza. Camilo D. Baliño – avda. Castelao – Vista Alegre – Salvadas – Santa Isabel – Galeras – Cruceiro de Gaio e itinerario habitual a Figueiras. Figueiras – pza. Camilo D. Baliño: Figueiras – itinerario habitual ata Carme de Abaixo – Poza de Bar – avda. das Burgas – avda. da Coruña - Rosalía de Castro (sentido Sur) - avda. Romero Donallo – Hórreo (est. Intermodal) - avda . de Lugo – avda. Rodríguez de Viguri e pza. Camilo Díaz Baliño.

Liña P3: rúa Valle Inclán – Sta. Lucía - Susana: Susana – rúa Valle Inclán: itinerario habitual ata Hórreo (est. Intermodal), onde finalizará o traxecto. Rúa Valle Inclán – Susana: desde Hórreo (est. Intermodal) irá por Bernardo Barreiro – Curros Enríquez – Doutor Teixeiro e itinerario habitual por rúa da Rosa cara Sta. Lucía e Susana.