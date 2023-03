A Festa da Uña de San Lázaro, unha celebración con gran tradición en Compostela e unha das citas gastronómicas mais antigas de toda a comunidade, terá lugar do venres 24 ao luns 27 de marzo, día no que terá lugar a popular poxa das uñas.

O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte, e o presidente da Orde da Uña, Fernando Neira, presentaron onte o programa festivo.

Vinte e sete restaurantes, de San Lázaro e doutros barrios, ofrecerán as súas versións do tradicional prato das uñas, que adoitan acompañarse de bertóns, patacas e chourizo. Con esta cifra, o número de restaurantes continúa subindo ano tras ano, xa que no 2022 foron 23 e 21 no 2019, antes do parón xerado pola covid-19.

Dende a Orde da Uña, asociación gastronómica cultural organizadora da festa, este ano queren facer unha homenaxe especial a tres músicos do barrio falecidos nos últimos anos: Bartolo, Pascual e Antonio o Petelo, dedicándolles o Día de Foliada o domingo 26. A festa rematará o luns 27 coa orquestra París de Noia.