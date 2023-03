A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) acolle desde hoxe a exposición Soños, da artista Dolores Guerrero. Trátase dunha mostra multidisciplinar de 40 obras de pintura, escultura e deseño. “É un largo camiño que vai do onírico, con pinceladas realistas, á pura abstracción onde prima o minimalismo, pues siempre creí que menos puede ser máis”, explica a mesma Dolores Guerrero. A mostra estará aberta ao público ata o 21 de abril en horario de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas. Recoméndase avisar da visita no teléfono 981 55 28 50.