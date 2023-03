A asociación de comerciantes do Ensanche, Santiago Centro, acaba de poñer en marcha unha nova campaña con motivo da entrada na primavera na que é protagonista a súa aplicación de fidelización, que recibe o nome de Santiago Centro Vip. O Centro Comercial Aberto sorteará un total de vinte bonos de cincuenta euros en saldo para a aplicación entre as compras que se rexistren na mesma ata o próximo día 29 de abril. A iniciativa conta coa colaboración da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago.