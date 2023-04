Sara Escudero, conocida humorista y actriz con eco en programas de la emisora Onda Cero y La Sexta, está haciendo el Camino Primitivo, rumbo a Santiago, a donde prevé llegar el lunes próximo acompañada de una perrita llamada Zuri.

Autora de un libro llamado El CaNino De Santiago (el más especial), que recoge varios recorridos anteriores por la Ruta Xacobea a la vera de Nala, otra acompañante, Sara se confiesa fan de la capital gallega y atiende a EL CORREO tras su cuarta jornada de peregrinaje hasta Compostela, entre cuyas piedras el martes dará una rueda de prensa “con la Xunta, en el Ayuntamiento para hablar del Camino”, dice quien como monologuista debutó en el humor en el Harbour, en Vilagarcía.

¿Por qué peregrina de nuevo? Según dice, este es su sexto Camino.

A priori, tu crees que necesitas muchas cosas en tu día a día pero luego no necesitas tantas... y hacer el Camino era un viaje que tenía pendiente pero cuando solo vivía de las actuaciones en directo, antes de que llegase la oportunidad de trabajar en televisión, que te cambia la vida en cantidad y calidad de trabajo, cada vez que quería hacer el Camino me llamaban para alguna actuación y, claro, tenía que aceptarlo. Después, al hacer mi primer Camino, la experiencia fue tan increíble a nivel emocional durante esos ocho días, por el hecho de sentir que era dueña de mi tiempo, cosa que en mi trabajo es imposible... que tuve una sensación de libertad que me produjo un enganche emocional, además de que estoy enamorada de Galicia.

En 2022, el Camino Primitivo, que parte de Oviedo, batió su récord con más de 22.000 peregrinaciones, según la oficina de Santiago que otorga las acreditaciones pero sigue por debajo de otras rutas, ¿qué le llevó a elegir esta senda ahora?

Hasta ahora, mis anteriores rutas han sido siempre por el Camino Francés porque hasta el momento no había encontrado la opción de irme quedando en alojamientos con las perras, ese era el handicap... Ahora estoy descubriendo que el Camino Primitivo es una belleza, es increíble, me tiene enamoradísima pero no está preparado para recibir mucho peregrino porque, de entrada, la dificultad del terreno, las subidas y bajadas, no están hechas para cualquiera, y el Francés, dicho entre comillas, sí permite que cualquiera que suela caminar y pueda tener un tropezón o un problema tenga más recursos.En el Primitivo, por ejemplo, de Castroverde hasta Lugo no hay nada, son seis horas de nada, nada, nada, y eso, si no tienes previsión de ello o tienes imprevistos, tormentas u otras cosas, hace que sea una ruta que puede resultar muy ardua. En la primera etapa no me crucé con nadie.En un par de pueblinos sí me cruce con un par de abuelines que vinieron a saludar a Zuri de forma cariñosa y nos dijeron... Buen camino. En la segunda etapa, di con un señor que vive en A Fonsagrada que tiene una casa en Padrón donde cuando llegué sonaba música clásica y ese señor, que se llama José Manuel, es el dueño de esa casa y se hace de vez en cuando tramos del Camino... Y en la tercera etapa, me quedé en un establecimiento maravilloso, Porta Santa (O Cádavo Baleira, Lugo), llevado por María, donde me encontré con una mexicana, una india que vive en Dubai, una nórdica, y ayer, a lo largo de la etapa, nos fuimos encontrando quienes dormimos el día previo en el Porta Santa.

¿Y habrá libro de esta nueva aventura peregrina con Zuri?

Como tal, yo creo que El CaNino De Santiago es único, lo que yo quería contar en ese libro con Nala ya está... y libro como tal de esta experiencia en el Camino Primitivo no habrá pero... ya vendrá otro.

¿Qué le parece su destino inminente, la capital gallega?

Santiago me tiene enamorada. Hasta hace año y medio, yo siempre había visto la Catedral con los andamios y cuando, hace ya un par de años, pude ver ya la carita de la Catedral supuso una gran emoción. Me gustaría tener alguna casita en Santiago para escaparme de vez en cuando. Me encanta perderme por el casco antiguo y sus calles y yo, que solo tengo una droga que es el café, sé que al pedir enGalicia un café muy caliente voy a tomarlo como a mi me gusta.