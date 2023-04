O persoal de Urbaser en Santiago, co apoio dos sindicatos CCOO e CIG, convoca unha concentración para esixir o cumprimento do convenio e a mellora das condicións de traballo. A protesta será hoxe ás 12.30 horas, fronte á delegación da contrata ubicada no polígono do Tambre. Desde a sección sindical de CCOO sinalan que hai aspectos do convenio colectivo que non se están cumprindo, como o referente á bolsa de traballo ou á consideración dos días 24 e 31 de decembro como días non laborables. Por outra banda, tamén denuncian a deterioración das condicións de traballo pola falta de persoal, así como á necesidade de operar con maquinaria equipos “moi vellos”. Neste punto, sinalan que recentemente se trouxeron a Santiago algúns equipamentos con moitos quilómetros, procedentes doutras delegacións “e que foron repintados para a foto”.