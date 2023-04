Este sábado o ceo alternará períodos pouco anubrados ou despexados con outros ocasionalmente con nubes e claros ou moi anubrados en Compostela. De feito agárdanse precipitacións pola tarde, según a predición de Meteogalicia.

As temperaturas serán normais para as mínimas, e altas para as máximas respecto ó habitual nesta época do ano, con mínimas sen cambios e máximas en ascenso notable.

No referido á calidade do aire, manterase a un nivel favorable en xeral.