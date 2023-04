O novo espectáculo de Et Suseia Danza, que leva por nome O que non se ve desenvolverase o vindeiro venres 28 de abril, ás 20.30 horas, no Teatro Principal, dentro da programación de Artes Escénicas de Compostela Cultura. A representación presentouse onte en Raxoi por parte da concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón, e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López, acompañados dos dous coreógrafos da obra: Diego Landín e Gustavo Couto. O que non se ve representa a través da danza a forza e a loita da muller na sociedade actual.