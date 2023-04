José Andrés del Reino Cárdenas, el alto cargo del Ministerio de Igualdad que el pasado lunes fue detenido en el aeropuerto de Santiago tras protagonizar una trifulca en la que resultó herido un agente del Cuerpo Nacional de Policía, hizo llegar este domingo un comunicado en el que quiere dejar claro que “no soy un cargo político”, sino “un mero funcionario de carrera de la Administración General del Estado (AGE) que trabajo en el Gabinete de la ministra (Irene Montero) tras ocupar una plaza vacante de coordinador de área nivel 29”.

El detenido que, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), protagonizó con su pareja una bronca en la cola de embarque de un vuelo de Ryanair con destino a Madrid, al parecer por discrepancias sobre el equipaje, señala que ha interpuesto “una denuncia” al policía nacional que le detuvo, que justificará con “un parte de lesiones que será entregado a un juez en su momento para que determine si ha existido una detención ilegal, abuso de autoridad y fuerza desproporcionada en el arresto”. Asegura que las que ha sufrido “son lesiones importantes, pero que no voy a publicar en medios, ya que debe ser un juez quien resuelva el caso”.

También se pregunta “si a partir de ahora también los funcionarios por oposición vamos a ser escrutados por trabajar en el Gabinete de un ministro o ministra”. A la vez, confirma que “no fui ni siquiera puesto a disposición judicial, razón por la que se me deja libre a las horas de ser arrestado ilegalmente”. Asimismo, dice que “es falso que mi pareja haya sido detenido o imputado por un delito de hurto”. Sostiene José Andrés del Reino Cárdenas que su acompañante “recogió el móvil del suelo creyendo que era el mío”.

El detenido, que pasó la noche del lunes al martes entre rejas en los calabozos de Santiago, incide en que es “un funcionario de carrera que trabajo para el Gobierno de turno, sin antecedentes penales y con una actividad profesional intachable en mis más de 10 años de ejercicio, un puesto en la AGE que me ha costado mucho tras estudiar 6 años y superar pruebas de selección muy estrictas”.

Personación del SUP

Frente a la reacción del pasajero, el SUP convocó ayer a los medios para esta mañana en los Juzgados de Santiago, donde se personarán como acusación particular en la causa. “Nuestro letrado, Jorge Álvarez, ya tiene en su poder el parte de lesiones del agente herido y el apoderamiento para personarse el lunes en la causa e impulsar la acción judicial”, afirman desde el SUP. “Este deleznable comportamiento debe tener respuesta judicial con condena e indemnización para nuestro afiliado por las lesiones ocasionadas y los daños sufridos”, añaden. Según el relato del SUP, los hechos ocurrieron el pasado lunes, al filo de las 22.00 horas, en el aeropuerto de Rosalía de Castro. El personal de la compañía indicó a una pareja que sus bultos excedían el máximo establecido. En ese momento se inició una bronca entre uno de los varones y las azafatas de la low cost, que al verse incapaces de hacer entrar en razón al pasajero y ante la agresividad que mostraba en sus expresiones, avisaron a la Policía.

El hombre fue finalmente llevado a dependencias policiales, donde continuó con la bronca. Allí, según el atestado, se enfrentó al agente e intentó huir. Cuando el policía trató de evitarlo y durante un forcejeo en la puerta resultó herido en una mano. En ese momento se procedió a su detención y fue trasladado a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Santiago, donde se le imputaron los delitos de resistencia, desobediencia y atentando a la autoridad.